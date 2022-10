Ricciardo belovagolt az austini napfelkeltébe - videó

Az ausztrál pilóta nemrégiben őszintén beszélt arról, hogy vélhetően nem lesz ott a száguldó cirkusz rajtrácsán 2023-ban, miután a McLaren idény közben jelentette be, felbontja eredetileg a jövő év végéig szóló kontraktusát.

Ezt követően nem sok lehetőség maradt nyitva Ricciardo számára a Forma-1-es folytatásra, immáron csupán a Haasnál és a Williamsnél van egy-egy kiadó ülés, ám az amerikaiak vélhetően Nico Hülkenberg és Mick Schumacher közül fognak választani, míg a Williams első számú jelöltje Logan Sargeant lehet.

A méhészborz becenévre hallgató versenyző nem zárkózik el az elől sem, hogy tartalékpilótaként maradjon jövőre a száguldó cirkuszban, erre akár a Mercedesnél is lehetősége nyílhat, miután Nyck de Vries csatlakozik az AlphaTaurihoz.

Ricciardo nem titkoltan mindig is szívesen utazott Amerikába, a legutóbbi, 2021-es texasi versenyen az előkelő ötödik helyen ért célba, ezt az eredményt pedig alighanem látatlanban is aláírná ezen a hétvégén.

Az érkezésnek is megadta a módját, lóháton, igazi texasiként, tetőtől-talpig cowboy felszerelésben lovagolt be a csütörtöki médianapra. Hogy még autentikusabb legyen a belépő, egy country énekes is elkísérte furcsa útjára, ami mindenképpen emlékezetes nyitánya az austini hétvégének.

