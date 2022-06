Ricciardo: Bakuban úgy éreztem magam az autóban, mint egy kosárlabda

Bár a McLarent a szezon eddigi része során kevésbé érintette a ground effect aerodinamikai kialakítás mellékhatásaként jelentkező pattogás, a két héttel ezelőtti Azeri Nagydíjon Daniel Ricciardo is küszködött a jelenséggel.

Az ausztrál elmondta, úgy érezte magát az autóban, mint egy kosárlabda, amit alacsonyan pattogtatnak a földön és a futamot követően hátfájással is küzdött. Bár a kanadai futamra enyhült a McLaren delfinezése, Ricciardo úgy véli, túl nagy egészségügyi kockázatot vállalnak a pilóták.

„Fel kell tennünk a kérdést, hogy ez valóban megéri-e? Nyilvánvalóan erre kell választ kapnunk. Így is sok kockázatot vállalunk hétvégente, amikor az autóba ülünk, de ez is része a sportnak, amit szeretünk“ - mondta Ricciardo.

„Szeretünk gyorsan menni, kockáztatni, és feszegetni a határokat, de amit most néhány vezető tapasztal a volán mögött, már nem arról szól, hogy ki a legbátrabb, hanem arról, hogy valahogyan az úton tartsd a kocsit“ - magyarázta az ausztrál.

Egy gerincspecialista orvos nem régen arra figyelmeztette a pilótákat, hogy a pattogásnak komoly egészségügyi következményei lehetnek, akár porckorong-károsodást, és kisebb agyvérzést is okozhat.

„Hallva a visszajelzéseket, nem igazán lep meg. Bakuban én is éreztem és a többieket figyelve ez valós veszély. Nem vagyunk felkészülve erre, ráadásul az autóban sebezhetőbbek is vagyunk a testtartás miatt. Már így is elég kockázatos a sportág, nem kellene, hogy még inkább az legyen“ - zárta Ricciardo.

Keszthelyi Vivien: Van esélyem a Forma-1-re

A Porsche hivatalosan is bemutatta a 2023-as LMDh autóját, a 4,6 literes V8-as motorral ellátott 963-at, amelyet többek között a háromszoros Le Mans-győztes André Lotterer fog vezetni.