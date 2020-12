Ricciardo eljátszadozna a Yas Marina vonalvezetésével

Az Abu Dhabi Nagydíj most már jó ideje a szezonzáró helyszíne az F1-es versenynaptárnak, és ez 2020-ban sem volt másként. Bár maga a létesítmény és a körítés általában vonzza a szemet, addig az ottani futamokról ezt nem mindig lehet elmondani.

Most például Max Verstappen aratott rajt-cél győzelmet a Red Bullban, a Mercedesek pedig nem jelentettek számára semmilyen veszélyt. A középmezőnyben persze most is voltak szoros csaták és előzések, de inkább csak a DRS-t kihasználva húztak el egymás mellett a pilóták.

Ennek fényében Ricciardo, aki a hetedik helyen ért célba a futamon, úgy véli, hogy eljött az idő arra, hogy eljátszadozzanak kicsikét a Yas Marina-pályával. „Tudjuk, hogy Abu Dhabi nem kimondottan az a vasárnapi helyszín. Ritkán futják itt a legizgalmasabb versenyeket.”

„Kár érte, mert egyébként kiváló létesítmény, és egyáltalán nem akarom lehordani a helyet vagy ilyenek, mert továbbra is vissza szeretnék térni ide. Talán játszadozhatnánk egy kicsit a vonalvezetéssel, mert vasárnap sajnos trükkös a dolog. Néha picit borzalmas tud lenni a szórakoztatás szempontjából” – hangzott az ausztrál véleménye.

Ettől függetlenül azért vasárnap még odatette magát utolsó renault-s futamán, ami azt jelenti, hogy ő azért jót szórakozott, még ha a nézők néha el is bóbiskolhattak. Ráadásul még a leggyorsabb körért járó egy pontot is elhappolta a végén Verstappen elől.

„Tudtam, hogy erős a tempóm, és ezzel elkezdtem kiautózni a különbséget, ez pedig izgatottan tartott. Igazából egy hosszú időfutamra hasonlított az egész. Személy szerint én élveztem, bár nem sokat csatáztam másokkal” – zárta gondolatát az ausztrál, aki idén az ötödik helyen zárt az egyéni pontversenyben.

