Ricciardo: azért nevetek, mert nem akarok sírni

Daniel Ricciardo csak a 16. helyet szerezte meg a 2022-es Forma-1-es Amerikai Nagydíjon, miután a teljesítménye ismét messze elmaradt Lando Norrisétól, az pedig különösen frusztrálja, hogy közel 2 évnyi próbálkozás után még mindig nem tudnak magyarázatot adni arra, hogy miért volt ennyivel lassabb, nem csak Norrisnál, de a középmezőny legtöbb tagjánál.

„Csak azért mosolygok, mert mindjárt vége” – nyilatkozta a lelombozott Ricciardo többek között a Motorsport.com-nak az austini verseny után. „Ez is egy olyan fájdalmas nap volt, nem először idén, ahol a 8.-10. körre pontosan tudom, hogyan fog alakulni a napom hátralévő része.”

„Érzem és látom, hogy a többiek mire képesek az autóban, amire én egyszerűen nem vagyok. Ha tudnám, hogyan javíthatnék, jobban is alakulhatott volna ez az év, de 3-4 tizedre akkor sem biztos, hogy közelebb lennék. 3-4 tized pedig rengeteg.”

„Emlékszem, amikor Max volt a csapattársam, 3-4 tizedes lemaradás után már törtem-zúztam a szobámban. Most több mint 1 másodpercre vagyok, annyira messze, hogy az már szürreális. Még a legjobb köreimmel is messze vagyok, és azokat sem tudom konzisztensen tartani.”

„Tavaly is szenvedtem, de ha most visszatekintek, még azt is mondhatnám, hogy az előző szezon egészen jó volt a mostanihoz képest.”

„Azért nevetek, mert nagyon nem akarok sírni. Mindent meg fogok próbálni ezen a három versenyen, de már ott tartok, hogy nem is reménykedek abban, hogy jók lehetnek a hétvégéim. Az ilyen napok után eléggé tanácstalannak érzem magam.”