Ricciardo az utolsó négy versenyen megmutatná, mi van még benne

Daniel Ricciardo countryzenére, amerikai zászlós kabátban, cowboykalapban és lóháton érkezett meg a paddockba csütörtökön, mindenki örömére. Tetszik neki ez a stílus és tudja, hogy a 2022-es austini futam lehet az utolsó alkalom, hogy itt Forma-1-es autóba ülhet.

„Lehet, hogy így lesz, de nem akarok rá így gondolni. Nem igazán akarom ezt elfogadni” – mondja a pilóta, aki szerint teljesen életidegen, hogy 33 évesen, mindössze nyolc futamgyőzelemmel a háta mögött fejezze be pályafutását.

„33 éves vagyok, de itt van Alonso és Lewis (41 és 37 évesek – a szerk.). Továbbra is a Forma-1-ben akarok maradni, mert tudom, hogy megvan bennem, ami kell, és képes vagyok rá. De nem fogok beugrani az első üres ülésbe, amit látok. Hosszú távon gondolkozom és egy nap versenyeket akarok nyerni.”

Jelenleg azonban az ausztrál jövője teljesen nyitott. Lehet, hogy más sorozatokban fog vendégszerepelni. De ez ma mellékes. A 2022-es szezonból hátralévő négy versenyen meg akarja mutatni, hogy nem felejtett el autózni. Ez az első számú dolog számára és a szuzukai hétvége bíztató volt e szempontból.

„Az előző pár verseny teljesítmény szempontjából már jobb volt. Jobban éreztem magam az autóban és úgy érzem, hogy egy kicsit lendületbe jöttem. Remélhetőleg ezt át tudom menteni az utolsó négy hétvégére” – mondja.

A javulás oka egy McLaren-csomag volt, amit először csak csapattársa, Lando Norris vehetett igénybe, Japánban viszont ő is megkapta. Ricciardo szerint „jobban fekszik, mint eddig. Már az első szabadedzésen sokkal jobban éreztem magam. Ez az önbizalom jól esett.”

„Remélhetőleg ezen a hétvégén megerősítést nyer a dolog, mert erre a pályára vastagon kell az önbizalom. Kicsit olyan, mint Szuzuka, sok gyors kanyarral. Remélem, ugyanolyan jó lesz most is. Persze most mondhatnám, hogy jókor javulnak meg a dolgok, de jobb később, mint soha.”

Adódik a kérdés, hogy ha most hirtelen átszakad a gát és jönnek az eredmények, amiket a McLaren az elejétől várt volna tőle, nem lesz keserűbb a búcsú? Nem jönnek elő újra a kételyek arról, hogy talán mégis működhetett volna a dolog?

„Nem számítottunk arra a csapattal, hogy ez lesz az egészből. Egyszerűen nem jöttek össze a dolgok. Most azonban azon vagyok, hogy megmutassam, itt vagyok még mindig. A következő év más lesz, de még nem tervezek búcsúzni. Az még nagyon messze van.”

A Red Bull pénteken tartott volna sajtótájékoztatót a pénzügyi szabályzat megszegésével kapcsolatos ügyben, azonban ezt elnapolták.