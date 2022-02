Ricciardo: az idei autók inkább hasonlítanak az F2-esekre, mint dragsterekre

A Forma–1 az utóbbi 30-40 év legnagyobb szabályváltozásán ment keresztül idénre, ennek köszönhetően pedig a csapatoknak teljesen új autókat kellett építeniük. A változások olyan nagymértékűek, hogy ez a pilótákat is komoly feladat elé állítja majd.

Egyelőre még csak a szimulátorban volt lehetőségük vezetni az autókat, de nem kell már sokat várni arra sem, hogy élesben is láthassuk őket. A McLaren pilótája, Ricciardo is elmondta véleményét az új kocsikról, melyek szerinte sokkal jobban hasonlítanak az F2-es gépekre, mint korábban.

„Az autók sokkal alacsonyabbak lesznek. Az F1-es autók évekig dragsterekre hasonlítottak inkább, most viszont már jóval közelebb lesznek az F2-es gépekhez, köszönhetően a jóval alacsonyabb hátsó résznek” – mondta az Auto Motor und Sportnak az ausztrál.

„Ez szerintem hatással lesz az úttartásra és a kerékvetőkön való vezethetőségre is. Az egyensúlyról pedig ne is beszéljünk. Az autónak teljesen más érzetet kell majd nyújtania. Nagyon remélem, hogy valóban új korszak kezdődik az F1-ben.”

„Ugyan a tavalyi idény elképesztő volt, így is vannak olyan pályák, ahol szinte lehetetlen követni a másikat és előzni. Remélem, hogy ez is változik az új autókkal. A Formula 2-ben elég izgalmas versenyeket látunk, csak ott persze minden kocsi egyforma. A szabályok egy része viszont szerintem az F1-et is segítheti a problémái kiküszöbölésében.”

Ricciardo emellett abban is bízik, hogy az egyenként három napnyi tesztelési lehetőség elegendő idő lesz arra, hogy alkalmazkodni tudjanak az új helyzetükhöz. „Versenyzőként vagyunk olyan jók, hogy hamar ráérezzünk. Az idény során pedig az autó fejlődésével fogunk mi is együtt fejlődni.”

„Visszagondolva tavalyra, akkor csak másfél napom volt a szezon kezdete előtt, most azonban kétszer annyi időt kapunk, szóval nem lesz gond” – bizakodott a mclarenes, kinek új játékszerét péntek este csodálhatjuk meg.

