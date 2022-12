Ricciardo átérezte Piastri helyzetét: „Az emberek csak következtetnek”

Amikor Webberék látták, hogy az Alpine-nál talán 2023-ban sem lesz hely Piastri számára, akkor más istállókkal is elkezdtek tárgyalni, és így jött a képbe a McLaren, ahol Ricciardo teljesítménye egyáltalán nem volt az elvárható szinten.

Hiába volt a nyolcszoros futamgyőztesnek 2023 végéig érvényes szerződése az istállóval, végül a felek közös megegyezésre ezt nem töltötték ki. Később aztán kiderült, hogy a wokingiak valójában már hónapokkal azelőtt megegyeztek Piastrival, hogy bejelentették volna Ricciardo távozását.

F1-es körökben azonban nem mindenkinek tetszett, hogy Ricciardót úgymond kitúrták a helyéről, ráadásul éppen Webberék, a mindig mosolygós pilóta most viszont védelmébe vette a párost, és elmondta, hogy nem lehet őket hibáztatni azért, amit tettek.

Ricciardo szerint az egész ügy lényegében véletlenek egybeesése volt, és az időzítés nem arra ment ki, hogy szándékosan rossz helyzetbe hozzák őt. Emiatt pedig nem is hibáztatja Piastrit semmiért. Minderről az In the Fast Lane podcastben beszélt nemrég.

„Részese volt ennek a helyzetnek, de nem arról van szó, hogy ő idézte elő. Az egész csak a különböző történések eredménye volt.” Ricciardo eközben Webberre sem akarja ráhúzni a vizes lepedőt. „Természetesen Marknak is megvan a munkája; ülést kell találnia a versenyzőjének” – mondta.

„Én egyáltalán nem látom ezt árulásnak, hiába tűnhetett úgy kívülről. Igazából csak mindannyian a legjobb munkát akartuk végezni.” A korábbi mclarenes ráadásul még szimpatizál is Piastrival, akit egyébként a bejelentések után nem sokkal fel is hívott.

„Ne értsenek félre, a karrierem nem volt éppen a legjobb helyzetben akkor, szóval én is próbáltam kitalálni, hogy mégis mit fogok csinálni a jövőben. Ugyanakkor együtt is éreztem vele [Piastrival]. Ennek kéne életed legnagyobb pillanatának lennie, hogy bejutsz a Forma–1-be. Ez egy valóra vált álom. Ha nem lehet rendesen kiélvezni vagy megünnepelni, azért kár.”

Ricciardo inkább arra buzdítja honfitársait és a szurkolókat is, hogy először ismerjék meg jobban hazája új F1-es pilótáját. „Egyelőre még senki sem tudja pontosan, milyen pilóta, milyen karakter, milyen személyiség. Kicsit túlzó, hogy az emberek szidják őt, miközben csak következtetni tudnak, szóval ezért állok ki mellette.”

