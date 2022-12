Ricciardo: amikor fiatal vagy, legyőzhetetlennek érzed magad

Az ausztrál pilóta 2021-ben szerződött a McLarenhez, s bár a tavalyi Olasz Nagydíjat sikerült megnyernie, összességében csalódást keltő teljesítményt nyújtott, különösen csapattársához, Lando Norrishoz képest.

Ricciardo elárulta, a gyengébb eredmények részben annak köszönhetők, hogy fiatalabb korában sokkal bevállalósabban vezetett, éppen úgy, ahogy Norris is teszi.

„Emlékszem, annyira magabiztos voltam, hogy azt gondoltam, ha olyan autóm lenne, amivel világbajnoki címet nyerhetnék, meg is tenném“ - mondta a Beyond The Grid podcastjében.

„Egyszerűen csak megvolt az önbizalmam. Amikor a Toro Rossótól felkerültem a Red Bullhoz, úgy éreztem, most már a nagy fiúk ligájában játszom, és ezt imádtam. Valósággal kivirultam ettől“ - magyarázta Ricciardo.

„Kétféle ember létezik, van, akit agyonnyom a teher egy ilyen környezetben és megfélemlítettnek érzi magát, és van, aki csak magába szívja a helyzet energiáit és úgy van vele, ez könnyű lesz, ezért élek. És én tényleg így is éreztem“ - fogalmazott a pilóta, akit arról is megkérdeztek, látta-e 2014-es önmagát Lando Norrisban.

„Határozottan. Ő is egy fiatal versenyző, aki belecsöppent a száguldó cirkusz világába és azonnal jól teljesített. Amikor fiatal vagy, legyőzhetetlennek érzed magad. Talán kissé drámaian hangzik, de úgy érzed, bármit meg tudsz csinálni.“

„Arra gondolok elsősorban, hogy úgy érzed, mindent meg is tehetsz, belefér egy éjszakai szórakozás. Az én koromban ez már kicsit fájdalmas, de amikor fiatal vagy, csak mész és mész előre.“

„Kevesebb a felelősség rajtad, a mának élsz. Átverekeded magad mindenen és úgy érzed, újra és újra meg tudnád csinálni, sőt, meg is teszed. Úgy látom, Lando is ebben a környezetben edződött meg“ - vélekedett Ricciardo.

