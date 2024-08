Ricciardo: Alonso és Hamilton bizonyítja, hogy meg lehet csinálni

35 esztendősen Ricciardo már egyértelműen a mezőny idősebb versenyzői közé tartozik, de persze messze van még például Alonsótól, aki jelenleg 43 évesen is a legjobbját tudja nyújtani. Az ausztrál ugyanakkor elég hullámzóan teljesít, mióta tavaly év közben visszatért a sorozatba, és Juki Cunoda egyelőre meggyőzőbb nála.

Az utóbbi időszakban sok kérdés merült fel Sergio Perez és Ricciardo jövője kapcsán is, de kiderült, hogy a Red Bull az év végéig nem kíván változtatni egyik csapata felállásán sem. Ricciardo maga pedig úgy gondolja, a kora ellenére is van még benne, és példaként a két világbajnokot hozta fel.

„Ők bizonyítják, hogy idősebb korban is meg lehet csinálni.” Szerinte neki is voltak olyan momentumai, amikor egészen jól vagy nagyon jól teljesített, ezek pedig mutatják, hogy továbbra is megvan benne az, ami egy kiváló pilótában. „Nem mondom, hogy ez elég…, de ettől még sokat jelent számomra, mert az emberek sokszor kérdezgetik, megvan-e még bennem.”

Ideje tehát saját elmondása szerint még van, Ricciardo ugyanakkor mégsem örül annak, mennyire inkonzisztens eddig a 2024-es szezonja. „A kiegyensúlyozottság nem az erősségem mostanság. Néha tudom, miért, olykor viszont nem, szóval eddig nem sikerült folyamatosan a Q3-ba jutni vagy pontokat szerezni. Itt hétről hétre teljesíteni kell, nekem pedig ez most nem sikerül.”

Az idény második felében ezért arra fog törekedni, hogy többször is megmutassa, mi rejlik még benne. „Az emberek sokszor megkérdőjelezik, megvan-e még bennem, de többször is azt tudtam erre válaszolni, hogy »oké, meg tudom csinálni, csak rendeznem kell magamban a dolgokat«.”

