Ricciardo a türelemre játszana a Szahír Nagydíjon

A rövid köridők miatt hektikusabb lehet majd a versenyzők élete, ráadásul ez a bokszfalon ülőket is nagyobb nyomás alá helyezi, hogy a megfelelő döntéseket hozzák majd a verseny során. Ricciardónak jó támpontot adott az F2-es főfutam, így már van elképzelése arról, hogy mire számíthat a mai napon.

„Szerintem ez nyomást helyez majd a döntésekre, legyen szó Safety Carról vagy csak sima bokszkiállásról. Ha későn születik meg az a döntés, akkor viszont mindenkinek gyorsan kell reagálnia” – felelte Ricciardo a Motorsport.com kérdésére.

„Néztem az F2-t, és elég vaddá váltak a dolgok. Úgy érzem, hogy lesznek olyan pillanatok holnap, amikor csak türelmesnek kell lenned, és nem szabad, hogy elragadjanak az események; ki kell várnod a megfelelő helyzetet. Sokszor alakulhatnak majd ki DRS-vonatok is.”

„Itt lesz majd szükség vélhetően a türelemre. Nem tudom, hogy a stratégián fog-e múlni vagy talán azon, hogy a jó pillanatban egy kicsit többet veszel ki a gumikból és megpróbálsz támadni. Majd látjuk.”

Ricciardót arról is megkérdezték, hogy a szokatlan vonalvezetés, valamint Lewis Hamilton hiánya nagyobb lehetőséget teremt-e számukra a jobb eredmény elérésére.

„Persze mi nem az F2 vagyunk, de úgy vélem, hogy néha megmutathatják azt, hogy hogyan alakulhat a mi futamunk. Meg tudjuk-e csinálni az egykiállásos taktikát holnap, vagy mondjuk agresszívnek kell lennünk a két kiállással.”

„Ott van George az elejében. Nem tudom, mennyi próbarajtot csinált, ezért nem lehet tudni, hogy milyen lesz a rajtja. Aztán ott lesz Leclerc Max mellett. Nekik jó kis történelmük van egymással a rövid F1-es pályafutásukhoz képest!”

„Sok minden történhet. Szerintem lesznek lehetőségek. Amennyire a rajt is nagy esély lesz a pozíciónyerés szempontjából, úgy szerintem lesznek majd olyan helyzetek is, amikor csak mély levegőt kell venni, türelmesnek lenni, mert a futam akár el is jöhet hozzád, és nem kell neked mindent megcsinálni” – vélekedett a Renault versenyzője a vasárnapi helyzetről.

Ricciardo azért bevallotta, hogy nem volt elégedett a hetedik helyével az időmérőn, miután „rejtélyesen” elveszítette a tempót az utolsó szakaszban. „A Q3-ban egyszerűen nem tudtam újra úgy nyomni. Olyan érzésem volt, mintha kicsi tapadást veszítettünk volna, ezért jobban szenvedtem.”

„Néhányaknak sikerült picivel többet kicsikarni a Q3-ban, de a többség talán úgy érezte, hogy a Q2-es idejük jobb volt. Ez még egyfajta rejtély számomra. A hetedik hely szerintem rendben van, úgy érzem, megúsztuk. Az ötödik hely benne volt talán, de attól még nincs nagy gond” – fogalmazott a mosolygós ausztrál.

