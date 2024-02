Ricciardo: a Red Bull megmutatta, hogy „össze akarja zúzni az ellenfeleket”

Ahelyett, hogy csak szimplán továbbvitték volna az RB19 koncepcióját, a Red Bull vakmerő döntéseket hozott az idei autójánál, hiszen szinte teljesen átszabta az oldaldobozait, a motorborításon pedig a tavalyi Mercedest idéző hatalmas kályhacsövek futnak végig, és a hírek szerint ez még csak a kezdet.

Az új autó pedig egyértelműen működni látszik, hiszen a bahreini teszt alapján a legtöbben úgy vélik, a bikások előnye továbbra is megvan a mezőnnyel szemben. Az RB-nél versenyző Ricciardo ezek alapján úgy gondolja, a Red Bull által télen mutatott elhivatottság tökéletes példa arra, mekkora gyilkos ösztön lakozik a csapatban.

Amikor a Motorsport.com megkérdezte Ricciardót, hogy meglepte-e őt, amit az RB20-assal csináltak, ő így felelt: „Nevetek, mert meglepődtem, de közben mégsem. Úgy érzem, az a csapat akkor működik a legjobban, amikor nyernek. És amikor nyernek, akkor egyszerűen teljesen össze akarják zúzni az ellenfeleket.”

„Nem arról van szó, hogy »oké, most már nyerünk, jöhet a pihenő«. Sokkal inkább azt mondják, hogy »tapossunk még jobban a gázba«. Szóval idén is ugyanezt csinálták. A tavalyi domináns szezonjuk után egy olyan autóval álltak elő, amelyre én is csak azt tudtam mondani, hogy »hűha«.”

Az ausztrál versenyző, aki 2014 és 2018 között versenyzett a Red Bullnál, jövőre pedig talán esélye van visszatérni hozzájuk, kifejtette, hogy igazából az istálló technikai vezetőségét tudja leginkább dicsérni, és azon belül is Adrian Newey elképesztő zsenijét. „Úgy tűnik, ők hozták a legtöbb érdekes újítást, és ez sok mindent elmond.”

„Nézzétek, szeretem Adriant az autó körül látni. És nem érzem rosszul magam, amiért őt emelem ki, mert tudom, hogy nemcsak Adrianről van szó, de ő nyilvánvalóan hatalmas szerepet vállal ebben, amit igazán klassz látni. Ha része vagyok a családnak, ha nem, rajongóként jó látni ezt a könyörtelen hozzáállást és reakciót egy ennyire erős évre. Bizonyos értelemben csodálnod kell.”

„Persze a nézők közül sokan vélhetően azt akarják, hogy valaki szorongassa meg a Red Bullt, de ettől még el kell őket ismerni.” Látva az RB20-as formáját a teszten, egyesek máris amondóak, hogy az energiaitalosok elérhetik vele azt, ami tavaly nem sikerült: megnyerhetik az összes idei futamot.

Ricciardo azonban nem teljesen biztos benne, hogy ez összejöhet. „Szinte lehetetlennek tűnik. Egyszerűen amiatt, hogy ilyen sok verseny van az évben. Persze biztos, hogy futamgyőztes autójuk van, de most még túl korai megmondani, hogy lesznek-e olyan dominánsak, mint tavaly. Még nem merem kijelenteni, hogy legyőzhetetlenek lesznek. A Forma–1 túlságosan is kiszámíthatatlan ehhez. Biztosan remekül fognak teljesíteni, de most még túl korai lenne ennyire magabiztos kijelentést tenni.”

De mit mondanak a teszteredmények? Összefoglaltuk nektek a bahreini teszten látottakat.