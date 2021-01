Ricciardo: a pilóták a veszély miatt kezdenek versenyezni

A McLaren újdonsült pilótájának nem igazán tetszett az, ahogyan a futam során, amíg mindenki az újraindításra várt, a TV-ben folyamatosan a nagy balesetet mutogatták. Talán ő volt a leghangosabb, aki felszólalt ez ellen.

Nemrég azonban elismerte, hogy ez a veszély sok pilótánál része a sport vonzerejének is. „Szerintem néhány pilóta egy kissé… nem is tudom, hogy ez büszkeség vagy félelem; a sport megváltoztatása biztonsági szempontból. Őszintén szólva ezért is nőttünk fel úgy, hogy szeretjük ezt a sportot” – mondta Ricciardo a Sky F1-nek.

„Már fiatalon elkezdtünk gokartozni, mert veszélyesnek tartottuk, mert egy kicsit lázadhattunk ezzel. Vad volt, gyors volt, és jó sok adrenalint kaptál tőle. Ezt a részét mindig is szerettük, de ugyanakkor egyikünk sem akar meghalni közben.”

„Sajnos néha ilyen esetekre van szükség, hogy pár versenyző igazán felfigyeljen a veszélyekre.” Hogy ezzel kire gondolt az ausztrál, azt nem fejtette ki. Az F1-ben a legutóbbi tragikus kimenetelű incidens Jules Bianchié volt még 2014-ben Szuzukában.

A francia aztán 2015 júliusában veszítette életét a sérülései következményeként, legutóbb pedig Grosjean került elég közel ahhoz, hogy már ne szállhasson ki az égő autójából. Szerencsére azonban ennek jó vége lett, de ahogy Ricciardo is mondta, az ilyen balesetek felhívják a pilóták és a világ figyelmét, hogy az F1 még mindig komoly veszélyforrás.

