Ricciardo: a Netflix átalakította a Forma-1 rajongótáborát

Az egyik legismertebb és legnépszerűbb streaming szolgáltató, a Netflix 2019-ben mutatta be először a Drive to Survive-ot, ami a korábbinál sokkal szélesebb betekintést nyújt a Forma-1-es csapatok életébe és működésébe.

Bár sokan kritizálják a dokumentumfilm-sorozatot azért, mert sokszor túlzottan is megkomponált történeteket tálal a nézők elé, népszerűségét jól jelzi, hogy a kritikák ellenére is biztosan érkezik majd a folytatás a következő években.

A Drive to Survive a sztorikra különösen éhes amerikai közönség számára tette "elérhetőbbé" a Forma-1-et, a következő idényben három alkalommal is ellátogat a mezőny az Egyesült Államokba, de világszerte hatalmas az érdeklődés a verseny iránt, idén több helyszín is teltházas hétvégét tudhatott maga mögött.

Daniel Ricciardót az YMH Studios podcastjében arról kérdezték, megváltoztatta-e a Netflix sorozata a Forma-1 rajongótáborát. "Meglehetősen. Tényleg drasztikusan megváltozott a Forma-1, mert ez korábban egy nagyon szűk réteg szórakozása volt. Néhány embernek a Forma-1 az élete, az egyetlen sport, amit szeret.“

„Sok éven keresztül az F1-es pilóták kevésbé voltak elérhetők, azon egyszerű tény miatt, hogy sisakot viselünk versenyzés közben, nem mindig tudsz arcot társítani a névhez" - magyarázta Ricciardo, aki utolsó két versenyére készül a McLaren színeiben Brazíliában és Abu Dhabiban.

