Ricciardo: a modern F1 nem különbözik olyan sokban a Senna-korszaktól

A 2021-es Forma-1-es Brit Nagydíj előtt tartották idén a legendás Goodowood Festival of Speedet, ahol Daniel Ricciardónak is lehetősége adódott arra, hogy nagyon különleges autót próbáljon ki: Ayrton Senna 1990-es McLaren MP4/5B-jét, amellyel világbajnok is lett a brazil pilóta.

Bár pusztán ránézésre is óriási különbség van a Senna által használt autóban és Ricciardo idei MCL35M-jében, az ausztrál szerint a versenyautók megtartották a legfontosabb alapjaikat.

„Igen, sokat változtak, de a versenyautók alapjai még mindig ugyanazok. A motorsportok alapja a kormányzás, a pedálok és a sebesség” – nyilatkozta Ricciardo a Speedcafe-nek.

„Szóval szerintem a sport alapjai továbbra is változatlanok, csak nagyobb befolyása van egy kicsit a technológiának.”

A Forma-1-ben jövőre radikálisan új aerodinamikai szabályokat vezetnek be a szívóhatás visszatérésével, a tervek szerint pedig 2025-ben érkezik majd az új motorformula, arra azonban egyelőre nincsen pontos válasz, hogyan nézhet ki az F1 ezt követően, miközben a globális autóipari trendeknek megfelelően egyre nagyobb terep jut az önvezető rendszereknek.

Ricciardo azért reméli, hogy ezek a technológiák még nem szivárognak át egyhamar a Forma-1-be:

„Remélhetőleg a jövőben is megmarad az, hogy kormánnyal, nem pedig joystickekkel versenyzünk, és senki másnak nem lesz beleszólása a vezetésbe, mint egy A.I.-nak vagy valami ilyesminek. Remélem az F1 hű marad majd a gyökereihez.”

Az ausztrál pilóta azonban viccesen megnevezte Senna autójának egy részét is, aminek örül, hogy már kikerült a modern F1-es autókból:

„Annak azért örülök, hogy ma már pillangóváltóink vannak. A H-váltó, akármilyen szórakoztató is, borzalmasan használtam, szóval ez a változtatás valószínűleg hozzájárult ahhoz, hogy hosszabb versenyzői karrierem lehessen!”