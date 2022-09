Ricciardo a koszos pályát okolja a Q1-es kiesésért

A wokingi alakulat a Belga Nagydíj előtt jelentette be, hogy felbontja Daniel Ricciardo 2023 végéig szóló szerződését, Zandvoortban pedig arra is fény derült, amit eddig is sejteni lehetett: Oscar Piastri váltja majd honfitársát a csapatnál.

Ricciardo szombati teljesítményével újfent csak megerősítette, hogy neki is és az istállónak is frissítésre van szüksége, miután újabb csalódást keltő eredményt ért el a Holland Nagydíj időmérő edzésén.

Az ausztrálnak még a Q1-ből sem sikerült továbbjutnia és mindössze a 19. helyről indulhatott volna, ha Kevin Magnussen körét nem veszik el utólag a versenybírók, de a 18. rajtpozíció sem nevezhető éppen fényesnek.

A pilóta a kvalifikáció után arról beszélt, azért nem sikerült javítania a végén köridején, mert koszossá vált a pálya előtte, ezért elveszítette a tapadását.

„Gondolom, aki előttem haladt, felhordott némi törmeléket az aszfaltra. Kihajtottam a sikánból, már a következő kanyarkombináció lebegett a szemem előtt, amikor rengeteg koszt láttam a pályán“ - magyarázta Ricciardo.

„Reméltem, hogy ez nem befolyásolja a tapadást, de így volt és azt hiszem, nagyjából három tizedet veszítettem el emiatt. Ez pontosan az a különbség, amivel továbbjutottam volna a Q2-be“ - fogalmazott a versenyző.

„A köröm viszonylag rendben volt, nem volt persze tökéletes, de elég lett volna ahhoz, hogy továbblépjek. Pár tizedet kellett volna találni. Nem hiszem, hogy túl rossz lenne a pálya, különösen a reggeli viszonyokhoz képest.“

„A harmadik szabadedzésen eléggé elveszettek voltunk, vakartuk a fejünket. Reméltük, hogy jobban alakul a délután, de nem tudtunk mit tenni“ - mondta Ricciardo, aki arról is beszélt, miért csalóka a pénteki teljesítményük, amikor a negyedik és a tizedik helyet szerezték meg a McLarenek.

„Úgy érzem, ha jó a péntekünk, mindig azt várjuk, hogy a többiek lépjenek egyet előre. Ezzel együtt az is biztos, hogy jobbak vagyunk a Q1-nél, szerencsétlenül alakultak ma a körülmények“ - fogalmazott Ricciardo.

