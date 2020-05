Ricciardo, a kifékezések mestere: ebben ő a legjobb? (videó)

Mintha csak tegnap lett volna, amikor a HRT a Red Bullon keresztül lehetőséget adott az akkor még igencsak fiatal ausztrálnak a Forma-1-ben. A most 30 esztendős versenyző a 2011-es szezon második felében bizonyíthatott az azóta csődbe ment spanyol csapatnál.

A Red Bull Racing szerette volna látni, hogy mire képes a tehetsége, és Daniel Ricciardo meg is győzte őket arról, hogy 2012-től ülést kell adniuk a Toro Rossónál. Ez megtörtént, majd 2 év után már a világbajnok Red Bull Racing színeiben indulhatott.

Ricciardo remekül mutatkozott be, hiszen azonnal legyőzte a négyszeres világbajnok csapattársát, Sebastian Vettelt, aki 2014 év végén a Ferrarihoz került. Daniel 2018 é végéig maradt Milton Keynesben, és noha nagyon marasztalták, a nagyobb kihívást választotta a Renault-val, ahol évi 20 millió euróért írt alá.

A médiában nem egy olyan vélemény jelent meg, hogy Ricciardo talán tarthatott Verstappen felemelkedésétől, és emiatt döntött a távozás mellett, de Daniel ezt mindvégig tagadta. Egy biztos, azzal, hogy kilépett az osztrákok ajtaján, visszazuhant a középmezőnybe.

Fotó készítője: Sutton Images

2018-ban a Kínai Nagydíjon azonban még a Red Bullnak versenyezhetett. Ezekben az években nagyon sok olyan előzést mutatott be, aminek az alapját egy rendkívül kései féktáv adta. A technikai is lehetővé tette ezt, amit Ricciardo remekül használt ki, mint azt az alábbi videóban is láthatjuk Valtteri Bottas ellen.

A futam után a Mercedes finn versenyzője elmondta, ha ott nem figyel kellőképpen, akkor össze is ütközhettek volna, mert az ausztrál rendkívül agresszíven esett be mellé. Ez a manőver nem mellesleg győzelmet ért Ricciardo számára, aki azóta csak egy alkalommal győzött, szintén abban az évben, Monacóban.

A bajnokságot pedig a 6. helyen fejezte be 170 ponttal a neve mellett. A szezonja nem kezdődött rosszul, de látszott, hogy nem lehet esélye a címre. A bajnokság második felében pedig pár 4. helyen kívül nem volt jobb eredménye, és a kiesések is sok pontot vettek el tőle.

