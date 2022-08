Ricciardo a készülő sorozatáról: „F1-es reality némi Hollywooddal fűszerezve”

A McLaren versenyzőjének fikcionális sorozatát az amerikai Hulu hozza majd tető alá, és a mostani nyári szünetben több részlet kapcsán is próbálnak megegyezni a felek. „Igazából most az írót keressük. Miután az megvan, a többi része már kevésbé problémás.”

„A Hulut nagyon érdekelte a dolog, szóval jó kezekben van, és most csak az a lényeg, hogy találjunk egy megfelelő írót, aki a helyes irányba tereli az egészet” – magyarázta Ricciardo, kinek sorozata tehát teljesen kitalált történetet mutat majd be, ami segíthet abban, hogy más közönséget is elérjen, hiszen a nagy sikerű Drive to Survive dokumentumsorozatnak minősül.

Ricciardo ugyanakkor nem szeretné, hogy az általa kitalált széria riválisa legyen a már meglévő vagy éppen készülő F1-es tematikájú produkcióknak, mint amilyen az Apple által beharangozott film Brad Pitt-tel a főszerepben, melybe még Lewis Hamilton is besegít majd.

„Nyilván remélem, hogy sikeres lesz, de nem az a lényeg, hogy kihívás elé állítsa a többit, legyen szó Lewiséról vagy a Drive to Survive-ról. Szerintem ez teljesen eltérő lesz azoktól. Ha viszont azt mondanád, hogy öt másik pilóta is tervez hasonlót, én örülnék neki, mert szeretnénk a sportágat megismertetni a szélesebb közönséggel is.”

„Persze kitalált történet lesz, de az alapját a Forma–1 valósága fogja képezni, miközben lesz benne némi Hollywood is.” Ricciardo elsősorban a Törtetők és a Nagypályások című sorozatot nevezte meg fő inspirációs forrásnak, és hangulatában az övé is hasonló lesz azokhoz.

Az ötletei pedig felkeltették a publikum érdeklődését, aminek természetesen nagyon is örül a versenyző. „Jó ezt látni. Nem akarok arrogáns lenni, de annyira nem lepődtem meg rajta, mert az F1 iránti kereslet nagyon nagy mostanság. Szóval tudtam, főleg amikor a Hollywood Reporter írt róla, hogy megmozgatja majd az emberek fantáziáját.”

„Szívesen beszélek róla, de ez nem rólam szól. Igen, adni fogom hozzá a nevem, és a színfalak mögött dolgozni fogok rajta, de azt sem akarom, hogy én legyek a középpontban. Én csak amolyan szurkolóként leszek a háttérben, aki mutatja az utat.”

Végül a mclarenes még elárulta, hogy valószínűleg több időt foglalkozik majd a sorozattal, mint amire számít, és nyári szünetének egy részét is Los Angelesben tölti, hogy különböző megbeszéléseken vegyen részt a projekt kapcsán.

