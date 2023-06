Ricciardo a Kanadai Nagydíjon új szerepkörben próbálja ki magát

Az ausztrál pilóta a torontói születésű humoristához, Will Arnetthez csatlakozik majd Kanadában, a szezon későbbi részében pedig Austinban és Las Vegasban is. A műsor, amely a The Grandstand with Daniel Ricciardo and Will Arnett nevet kapta, a verseny napján kicsivel délután két óra előtt veszi majd kezdetét, és párhuzamosan fog majd futni az ABC normál közvetítésével.

Ricciardo és társa élőben kommentálják majd a futam eseményeit, miközben különleges vendégeik is lesznek. „Nagyon szórakoztató lesz! Ahogy arra számítani lehet, Will és én jól fogjuk majd érezni magunkat a műsorban, de remélhetőleg olyan érzést nyújt majd, mintha barátokkal néznéd az F1-et” – mondta Ricciardo.

„Csodálatos vendégeink lesznek, jókat fogunk nevetni, és némi szerencsével a nézőket is közelebb hozhatjuk a sporthoz, amelyet annyira szeretek. Amerika, öveket becsatolni!” Arnett eközben nagy rajongója a motorsportoknak, és egyszer még Mika Häkkinent is meghívta saját podcastjébe.

Az ESPN egyébként abban bízik, hogy Ricciardo nagy amerikai népszerűsége, illetve a Drive to Survive-ban betöltött fontos szerepe kifizetődő lesz majd a műsoruk számára. Arról nem is beszélve, hogy a show létrejöttéből az amerikai futball legendája, Peyton Manning is kiveszi a részét a saját cégén keresztül.

Ricciardo tehát három idei versenyen nemcsak TV-s szakértőnek, de egyenesen műsorvezetőnek is áll majd, miközben a terve továbbra is az, hogy 2024-ben visszatérjen az állandó mezőnybe.

És ha már Kanada, a Mercedesnek remekül ment Barcelonában, de arra számítanak, hogy jövő hétvégén nehezebb dolguk lesz.