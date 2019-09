Ricciardo a halálos baleset miatt elgondolkozott, hogy vegye a kalapját

Az F2-es pilóta halála nagyon megrázta a motorsportot, így többek között Daniel Ricciardót is, aki imád versenyezni, de látván azt, hogy mi történt, valóban elgondolkozott, hogy mindez megéri neki, vagy sem. A futamon végül csak a 14. helyen ért célba, mivel a rajtnál Lance Stroll az ütközésével igencsak nagy károkat okozott a Renault-ban.

„Fogalmazzunk úgy, hogy a versenyem nem sikerült a legjobban, aminek a legelején már igen kemény ütést kaptam. Elmondták, hogy Stroll volt az, aki eltalált. Ez olyasvalami, amit soha nem kívánsz magadnak, mert minden megváltozik, kezdve a terveddel és az autóddal. Szóval ez befolyásolta a futamomat, és padlólemezem jobb oldala hiányzott. Nem azt mondanám erre, hogy megsérült, hanem azt, hogy eltűnt.”

„Amikor visszatértem a bokszba, azt gondoltam, hogy talán kiállunk, mert sejtettem,hogy nagy a kár. Ezt követően feltettük a közepes gumikat, és folytattuk a versenyzést, bár nyilvánvalóan innen már nem volt az igazi. Ha ezt vesszük alapul, ma sokkal többet is elérhettünk volna, mivel már az első körömben felborult a terv és az autó is igencsak sérült volt.”

„Ennek ellenére egy ideig a hetedik helyen is haladtunk, amit nem igazán tudok elhinni, de ott voltam. Abban reménykedtem, hogy szerzünk majd néhány pontot, de sajnos nem így lett. Minden körömben csak visszatartottam a lélegzetemet az Eau Rougbeban, mivel manapság egy ilyen sérült autóval ott nem könnyű. Normál esetben az, de amikor ilyen sérüléseket szerzel, akkor minden más.”

„Összességében nagyon büszke voltam arra, hogy ilyen hosszú ideig tartottuk magunkat, ám a végén sajnos nem jártunk sikerrel, legalábbis én, mert Nico ott volt a TOP-10-ben, ugyanakkor más futama is volt, mint nekem. Szóval örülök is, és nem is. Voltak jó részek, és igen rosszak is, főleg az elején. Ma azonban tényleg versenyeztünk, ami jó móka volt. Most csak a magam nevében beszélek, de biztos vagyok benne, hogy más is hasonlóan érzett, különösen a tegnap történtek után. A tisztelet volt az, ami ma igazán számított és örülök, hogy egy jobb show-val tudtunk előállni.”

„Szerintem most egy kicsit mindenki megkönnyebbült, hogy elhagyjuk ezt a helyet, ahol ez a szörnyű dolog történt. Remélhetőleg, ez volt az utolsó ilyen alkalom. Most pedig irány Monza, ahol egy új hétvége vár ránk, más kihívásokkal. Imádok ott lenni, szeretem azt a pályát és magát Olaszországot, ahol már nagyon sok időt töltöttem el. Szerintem ígéretes lehet a hétvége, de ma lemaradtunk a dupla pontszerzésről, amire jó esélyünk volt. Tovább kell lépnünk. ”

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team, on the drivers parade Fotó készítője: Mark Sutton / Sutton Images

„Nem könnyű úgy versenyezned, hogy egy társad egyik pillanatról a másikra eltűnik mellőled, és már nem létezik többé. A sisak alatt persze más dolgokra koncentrálsz, de nem lehet teljesen kizárni, mert annyira friss. Lehetetlen volt ezt teljesen kizárni a fejedből, mert ez nem így működik. Még mindig ott volt, ami normális is. Sokkal inkább erről van szó, mint félelemről, mert ha más a helyzet, akkor az a legjobb, ha nem ülsz autóba. Ha ezt éreztem volna, akkor nem akartam volna versenyezni. De nem erről van szó, hanem csak szomorúságról. Ha a verseny előtti bemelegítő körök ideje alatt félelmet éreztem volna, akkor másképpen döntök.”

„Tegnap éjjel nyilván megfordultak bizonyos dolgok a fejemben, hogy mindez tényleg megéri? Ez normális persze. Ez egy nagyon egyszerű kérdés, és egyúttal rendkívül őszinte is. Igen, ez a mi feladatunk, ez a hivatásunk, és az életünk, de továbbra is autókkal végezzük ezt. Még mindig van egy pont, amikor valójában megkérdőjelezed ezt, emlékezteted magad arra, hogy mindez megéri, vagy sem. Tehát... igen... Tegnap este megkérdőjeleztem mindezt.”

„Aludtam rá egyet, é őszintén szólva láttam néhány családot itt, ami több erőt adott, mint bármi más. Hogy lehetnének itt, miután én vettem a kalapomat? Nem lenne fair. Nem tudom, hogy mit mondjak, és nem is tudom elképzelni magam a helyzetükben, szóval sokkal erősebbnek éreztem őket, mint magunkat.”

„A közösség szerepe nagyon erős. Pontosan ez az, amiről beszélek. Versengünk, nem mindenki szereti egymást, de természetesen egy közösség vagyunk. Sajnos ezek a dolgok inkább kötik szorosabban egymáshoz az embereket, de jó látni azt, hogy más kategóriákkal is képesek vagyunk erre. Furcsa, de szerintem ez az, amikor rájössz, hogy a versenyzés csak egy dolog, ami többről szól.”

