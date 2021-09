Ricciardo: a győzelem már Hamilton és Verstappen balesete előtt is az enyém volt

Az ausztrál révén meglett a McLaren első győzelme 2012 óta, ráadásul rögtön kettős sikert arattak, hiszen Lando Norris lett a második. A futam egyik kulcsmomentuma a rajt volt, ahol sikerült elmennie Max Verstappen mellett, majd pedig tartotta a vezető pozícióját.

Miközben aggódott amiatt, hogy a bokszkiállásoknál elbukhatják a vezetést, főleg ha a Red Bullnak sikerül elévágást végrehajtania, miután megtörtént a saját kerékcseréje, Ricciardo már tudta, hogy övé lesz ez a siker, csak haza kell hoznia.

Amikor az első etapról kérdezték, a mclarenes elmondta, hogy egyedül egy késői bevetődős próbálkozás okozhatott volna neki gondot. „Volt pár kör, amikor közelebb jött, de egyszer sem kellett igazán védekeznem. Ott volt, de tudtam, hogy ha nem hibázok, akkor nehéz lesz megelőznie, hacsak nem próbál meg valami őrült manővert.”

Még több F1 hír: Kimi Räikkönen Oroszországban visszatér!

„Talán csak az etap végén éreztem magam kicsit veszélyben, amikor az abroncsok már kezdtek kopni. Bár gondolom a többiek is küszködtek már. Akkor viszont fejben még azt gondoltam, hogy bajban lehetünk. Aztán kiálltam, és a többiek is jöttek, tehát mindannyiunknak nehézségei voltak.”

Ricciardo azok után vált magabiztosabbá a győzelmi lehetőségeit illetően, hogy az első helyre jött vissza a bokszkiállása után. „Szerintem ekkor már tényleg megjött a hitem, és úgy voltam vele, hogy ezt valakinek el kell vennie tőlem, máskülönben meg fogjuk nyerni.”

Érzése szerint nyilván a McLaren remek egyenesbeli tempója is nagy segítség volt nekik a győzelem megszerzésében, de ugyanakkor a „düh”, amelyet az időmérő után vitt magával, az is segített neki személyes szinten.

„Ez a pálya látszólag jól illik a McLarenhez. Tavaly is így volt. Akkor nyilván még nem én vezettem, de láttam, hogy mi történt” – utalt Carlos Sainz akkori második és Norris negyedik helyére. „Szóval tudtam, hogy már csak ezek alapján is magabiztosan jöhetünk ide.”

„Az is segített, hogy imádom ezt a pályát, mindig is imádtam, mert nagyon szórakoztató, és általában jól kijöttünk egymással. Emellett az autóban is kicsivel jobban éreztem magam az utóbbi időben. Plusz a péntek miatt kicsit mérges voltam, mert annyira közel volt a legjobb három, és a körömet jónak éreztem.”

„Persze mindig van egy részed, amely azt mondja, hogy jobban is csinálhattam volna. Néha egyszerűen csak átkapcsolok. Kicsikét bedühödöm, és ez egyfajta bújtatott áldásnak számít. Ezt pedig most sikerült az előnyömre fordítani a hétvége folyamán” – zárta gondolatát Ricciardo, akinek talán újabb nagy löketet ad ez a győzelem.

Így látta Sainz Hamilton és Verstappen esetét