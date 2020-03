Ricciardo: "Sokszor én is unatkozom a futamokon..."

Daniel Ricciardo a Forma-1-en kívül is megtalálja a helyét, a mostani alkalommal az ausztrál a kosárlabdához hasonlította jelenlegi munkáját.

“Ha fiatal korodtól kezdve napi 1000 lövést adsz le, akkor hamarabb érsz fel a csúcsra, de a versenyautóknál a volán mögött töltött idő más: ha többet csinálod, akkor többet tanulsz. Azt gondolom, egy versenyző sosem fejezi be a karrierjét úgy, hogy tökéletesen elsajátítja ezt a sportágat.”

Ha egy Formula-1-es karriert egy hosszú ívként lehet értelmezni, akkor Ricciardónál a tavalyi Azeri Nagydíjon jött el, amikor sikertelen előzési kísérletet hajtott végre a Toro Rossóval versenyző Daniil Kvjattal szemben, majd beletolatott, és mindkettejüket kiejtette.

“Ez az incidens részemről olyan volt, mintha idióta lennék. Ami különösen frusztráló, hogy egy ilyen baleset után a következő versenyig kell várnod, hogy javíts, és hogy újra bízzanak benned az emberek.”

“Olyan, mintha azt mondanám el: ma pocsék voltam, és hibát vétettem, de bízzatok bennem, legközelebb jobb lesz. Néhányszor szívsz, majd várnod kell, hogy a következő nagydíjon javíts. Sosem lesz olyan versenyző, aki húsznál is több versenyt tud le hiba nélkül.”

The rear damaged car of Daniel Ricciardo, Renault R.S.19 retiring from the race Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Az előző évtizedben három versenyző nyert világbajnokságot. Ha kivesszük Nico Rosberg 2016-ban szerzett vb-címét, akkor csak Lewis Hamilton (öt) és Sebastian Vettel (négy) tudott világbajnokságot nyerni. Azonban mindig voltak olyan periódusok, amikor egy vagy két csapat dominált, és sokszor a kritikusok unalmasnak találják.

“Egyáltalán nem unalmas. Persze, azt kívánom, hogy minden futam legyen izgalmas, de az igazság az, hogy vannak unalmas futamok is. Sokszor én is unatkozom a futamokon! Hasonló a helyzet a többi sportágnál is. Mennyire unalmas például egy nulla-nullás labdarúgómérkőzés?”

Ricciardo a DRS-ről (állítható hátsó szárny) úgy vélekedik, hogy lehetőséget ad a több előzéshez, valamint csatákhoz. A 2021-ben bevezetendő költségvetési sapkáról pedig kiegyenlítő tényezőre gondol. “Nem hiszem, hogy a sportág rossz állapotban lenne.”

Nagylelkűsége a pályán sokszor megkérdőjelezhető, a pályán kívül viszont egyáltalán nem. A nemrégiben történt ausztrál bozóttüzek személyesen is megérintették Ricciardót, aki gyorsan cselekedett, hogy segítsen honfitársain, akik közvetlenül érintve voltak. A károsultak számára pénzt gyűjtött, valamint az Ausztrál Nagydíjon elárverezi versenyoverálját.

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team Fotó készítője: Renault F1

“Minden versenyző azt gondolja, hogy jobb a másik pilótánál. A skála elképesztő, és sok idő kell, hogy ezt kijavítsuk” - fogalmazott Ricciardo, aki ekkor előrehajolt, és komolyabb hangvétellel beszélt arról, hogy melyek a bozóttüzek hosszú távú hatásai.

“Attól, hogy már nem szólnak a hírek erről, az nem jelenti azt, hogy minden rendben lenne. Vannak olyan közösségek, amelyek teljesen ellehetetlenültek, így olyan dolgokat kell véghezvinni az év során, amellyel mindenkit pozitív hangulatba tudunk állítani.”

Míg a teszteken a Renault egy fekete festést használt Barcelonában, a forgatási napon az eredeti verzió kapott helyet az autón. Egy érdekes és látványos konstrukció.