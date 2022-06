Ricciardo a „B*ssza meg mindenki” üzenet eredetéről beszélt

Jelenleg nem könnyű időszakot él át Daniel Ricciardo, hiszen többször is hibázott a szezon elején, és összességében jelentős a hátránya a másik mclarenes, Lando Norris mögött, emiatt pedig olyan pletykák is felmerültek, melyek szerint egyáltalán nem biztos, hogy 2023-ban is ott lesz a rajtrácson az ausztrál.

A monacói hétvégén pedig a „FEA” rövidítés került fel Ricciardo sisakjára, amely a „F*ck ’em all”, azaz „b*ssza meg mindenki”. Néhányan úgy értelmezték, hogy ez az üzenet az őt nyíltan kritizáló Zak Brownnak szólt, Ricciardo viszont tisztázta az üzenet eredetét:

„2018-ban is ott volt a sisakomon! Szeretek rövidítéseket használni, hogy felpörgessenek. Őszintén mondom, ez nem irányul senki ellen, ez csak egy olyan mondat, amit néhány éve mondogatok, és egyszerűen boldogságra sarkall.”

„Azt gondolom, hogy ha egy versenyző felrakja a sisakját, azzal egy kapcsolót is benyom, és ez a rövidítés az egyik utolsó dolog, amit akkor látok, amikor felveszem a sisakomat. Tehát ez emlékeztet arra, hogy a zónámba kerüljek” – mondta Ricciardo az F1i.com szerint.

Az ausztrál pilóta szempontjából a Monacói Nagydíj sem alakult szerencsésen, hiszen a 14. helyről rajtolva a 12. pozícióban ért célba, így tovább nőtt a hátránya Lando Norrisszal szemben.

A McLaren nem tudja idő előtt elküldeni Ricciardót?