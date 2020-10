Ricciardo "a belét is ki fogja dolgozni", amíg a Renault-nál van

Fordult a kocka. Míg a szezon elején a McLaren elhúzott a Renault-tól, már a franciák vannak jobb formában. A wokingi csapat még kapaszkodik a konstruktőri harmadik helybe, de már ellenfelüknek áll a zászló: Az utóbbi négy futamon a McLaren 44, a Renault 63 pontot szedett össze.

Annak ellenére azonban, hogy jelenlegi csapata javuló formát mutat, Daniel Ricciardo nem bánja, hogy közvetlen ellenlábasukhoz igazol jövőre: „Nem sértésből a Renault felé, de egyáltalán nem bánom. Viszont nagyon örülök a jelenlegi fejlődésnek.”

Még több F1 hír: A koronavírus-járvány ellenére is nyereséget vár 2020-tól a Volkswagen csoport

Jövőre egy remek párbaj a két gárda között mindenkinek tetszene, Ricciardo maga szeretné, ha ez a mezőny elejéhez minél közelebb folyna: „A Forma-1-ben minden verseny fontos és minden esélyt, amit megkapok, inkább most kapjak, mint később. Szóval örülök, hogy haladunk, és úgy érzem, ennek én is része vagyok, ami szintén fontos.”

Mindemellett Ricciardo tudja, hogy hamarosan lejár az ideje a csapatnál, hét futam, és otthagyja őket. Bár már a szezon eleje óta tudott, hogy távozni fog, a csapat mindenesetre nem titkolózik előtte és továbbra is számítanak a munkájára:

„Egyáltalán nem zártak ki sehonnan. Folyamatosan a szimulátorban tesztelek nekik, nagyon jól együtt tudunk dolgozni most is, és a magam részéről a belemet is ki fogom itt dolgozni.”

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 on track Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Emellett persze tovább üldözi az álmát, a dobogót, ami egy új tetkót is jelentene Cyril Abiteboul csapatfőnöknek. Csakhogy van egy kis bökkenő: ahhoz, hogy ez meglegyen, a két Mercedesen és Max Verstappenen át vezet az út:

„Nem akarok pesszimista lenni, de tempó alapján nem vagyunk még ott. Egyelőre akkor lesz ez meg, ha valakinek a kocsija bemondja az unalmast, vagy a rajtnál van valami balhé. Szóval jelezném innen is, hogy ha szeretnének csak úgy kiállni előlem, amikor a negyedik helyen vagyok, az jó lenne.”

Ajánlott videó: