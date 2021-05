Daniel Ricciardo beteljesítette az egyik legnagyobb álmát azzal, hogy elsőként szelte át a célvonalat a Monacói Nagydíjon 2018-ban. Azért is volt különösen édes a győzelem érzése, mivel az ausztrál két évvel korábban a csapat bokszban elkövetett hibája miatt bukta el az elsőséget Hamiltonnal szemben.

A 2018-as diadal azonban messze nem volt zökkenőmentes, ugyanis Ricciardo autójában meghibásodott az MGU-K, így a verseny felét csökkentett motorteljesítménnyel teljesítette, miközben Sebastian Vettel üldözte őt.

„Annyira megkönnyebbültem” – emlékezett vissza Ricciardo az ominózus eseményekre az In The Fast Lane podcastjában.” Annyira örültem, hogy sikerült. A verseny nagyon megterhelő volt, valójában az egész nap az volt.

„Amikor előjött a motor problémája, a 28. körben voltam, és még mindig volt hátra 50. Talán akkor nem is feltételeztem azt, hogy megnyerhetem a versenyt. Mindenféle rossz gondolat futott át a fejemen, még olyan dolgok is, amelyekben valójában nem is hittem.”

„A végén a győzelem hatalmas megkönnyebbülést jelentette a számomra. Amikor visszatértünk a Red Bullhoz, ott volt a medence, és a parti elkezdődött. Azokban a percekben úgy éreztem magam, mint egy rocksztár.”

Daniel Ricciardo idén már a McLaren színeiben tér vissza a hercegségbe, és habár a győzelem egyelőre nem tűnik elérhetőnek az ausztrál számára, elmondta, hogy Monaco mindig is különleges helyszín marad, ahol bármi megtörténhet.

