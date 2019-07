Ricciardo 8-2-re megy Hülkenberg ellen, de a német inkább annak örül, hogy elfelejthetik Ausztriát

Nagyon úgy néz ki, hogy a Renault-knak inkább átmeneti botlás volt az Ausztriában mutatott teljesítmény, és ma ismét sikerült a kvalifikáción felülmúlni a McLareneket – Ricciardo a 7., Hülkenberg a 10. helyen ért célba. Az ausztrál már beszélt arról korábban, hogy elsősorban annak tulajdonítja a fejlődést, hogy visszaszedtek párat a Francia Nagydíjon bevezetett fejlesztésekből, Hülkenberg szerint azonban ma sem tudják pontosan, hogy mi történt Spielbergben:

„Ausztria egy elég fura hétvége volt. Az, hogy végül mi történt velünk, és főleg, hogy miért, igazából máig nem értem. Szerencsére most minden úgy működik, ahogy azt elvárjuk, és ismét visszaálltunk a normális kerékvágásba, végre megint ugyanott vannak a kocsinak a határai, ahol az év kezdetén voltak.”

Az osztrák pálya merőben más karakterisztikájú volt, mint a francia, vagy a brit, főleg hosszú egyenesekből áll, ami felveti a kérdést, hogy az autónak esetleg ezzel lehetnek problémái. Hülkenberg nem ért egyet:

„Ausztriában azért van pár közepes sebességű kanyar is, és én azt mondanám, hogy inkább ezek azok, ahol leginkább sebezhetőek lehetünk. De lehet, hogy a magasság is közrejátszott, elég érdekes dolog, és mint mondtam, most sem igazán tudjuk az okát annak, hogy miért küszködtünk ennyire. De már nem is akarok erre gondolni többet.”

Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19, leads Lando Norris, McLaren MCL34 Fotó készítője: Gareth Harford / Sutton Images

A németet végül arról kérdezték, mennyivel boldogabb így, hogy az utóbbi időben kicsit úgy látszott, végleg megakadhat a csapat szekere:

„Igen, Kanada nagyon jó volt, Franciaország pedig csak simán jó, az időmérő mehetett volna jobban, szerencsére a vasárnapi tempónk megvolt ahhoz, hogy feljebb kapaszkodjunk. Ausztria egyértelmű csalódás, de azért ott is alakulhattak volna másképp a dolgok, a Q3-ba nem sikerült bejutnunk, aztán volt egy sárga zászló, meg az én öthelyes büntetésem is ott volt, szóval az egész hétvége kicsúszott a kezeink közül. Itt megint minden rendben van.”

