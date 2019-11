Komoly renováláson esik át az F1-es amerikai pálya Austinban

Austin a Forma-1 mellett a MotoGP-t is vendégül látja, ahol szintén voltak problémák a bukkanókkal. Egy motoron ülve ez még veszélyesebb lehet, de az F1-ben sem kényelmes a helyzet, amiről már több pilóta is beszámolt, mely biztonsági kérdéseket vet fel, amiket a szervezőknek meg kell oldaniuk a következő évre.

Az FP3 előtt voltak gyors módosítások a pályán, de ez nem elegendő ahhoz, hogy a helyzet ideális legyen. Az aszfalt csiszolásával egyes kanyarokban jobb lett a helyzet, ugyanakkor a fő munkálatok csak a következő hónapban veszik kezdetüket, ami kiterjed a pálya alatt található csövek eltávolítására is.

A COTA főnöke, Bobby Epstein a lapunk kérdésére azt mondta, a szakemberei péntek este is dolgoztak a pályán, és ezt tették szombaton is, hogy vasárnapra tovább javuljon helyzet az aszfaltot illetően. Epstein hangsúlyozta, alapesetben ez nem jelentene nagy terhet, de az embereik már így is elég keményen dolgoztak a hétvégén, és sok munkaórát töltöttek el a pályán.

A renoválás egy nagy területet fog lefedni, ami magában foglalja a hátsó egyenest, a bokszutca kijáratát, az 1-es kanyart, valamint a 9-es kanyar előtti buckát, és a 18-as és 19-es lassítót. A COTA főnöke elmondta, maga a probléma arra vezethető vissza, hogy komoly esőzések voltak, és a négy évvel ezelőtti károk még mindig éreztetik a hatásukat a pálya alatt húzódó csőrendszerrel.

A 2015-ös árvíz nagyon komoly hullámokat okozott, és azóta ezeket a területeket nem tették a helyükre, amik így csak rosszabbá váltak, noha a pálya építésekor 9 láb mélyre ástak le, és egy speciális talajjal dolgoztak, de a természet erősebb volt. A COTA ismeri a problémát, és ez valóban egy nagy javítás lesz a részükről, így ennek részeként a sérült és elhasználódott csöveket is kiemelik.