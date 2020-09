Rengeteg pilóta szerepel a Haas 2021-es opciói között

A Haas jelenlegi két versenyzőjének, Kevin Magnussennek és Romain Grosjeannak is lejár a szerződése 2020 végén, a páros pedig egyelőre nem folytat tárgyalásokat a csapattal egy új szerződésről.

Az amerikai istálló egészen az új Concorde-egyezmény aláírásáig nem akarta megkezdeni a tárgyalásokat a pilótákkal, azonban erre még augusztusban sor került, így ez többé nem áll a tárgyalások útjába.

A csapatfőnök Günther Steiner korábban azt mondta, hogy a Haas a 2021-es versenyzőikkel szeretne többéves megállapodást kötni, ugyanis úgy gondolják, hogy a folytonosság kritikus fontosságú lehet a 2022-es szabályváltoztatások előtt.

A Racing Point versenyzője, Sergio Perez pedig szerda este csatlakozott a 2021-es „szabadon igazolható” pilóták táborába, és sajtóinformációk szerint a mexikói is esélyes lehet a Haas egyik ülésére.

Amikor a Motorsport.com erről kérdezte a Haas csapatfőnökét a Toszkán Nagydíj csütörtöki napján, így válaszolt:

„Mindenkivel beszélünk, de tudnunk kell, hogy mit akarunk, csak ezután fogunk dönteni arról, hogy mit teszünk. Nem hiszem, hogy pillanatnyilag sok elérhető ülés lenne, ez pedig kedvező lehet a mi szempontunkból.” – kezdte Steiner.

„Mindenkit figyelembe veszünk, aki ott van a piacon. Hogy mit akarunk csinálni? Meg akarjuk tartani a jelenlegi versenyzőinket? Tapasztalt versenyzőket választunk? Fiatal versenyzőkkel akarunk indulni? A kettő kombinációjára szavazunk? Minden a lehetőségek között szerepel.” – magyarázta a csapatfőnök.

Steiner már korábban is elmondta, hogy beszélt Perezzel az ülés esetleges lehetőségéről, és jó kapcsolata van a mexikói pilótával.

Sergio Perez, Racing Point walks the track with his engineers

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images