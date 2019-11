Rengeteg hivatalos kép a 2021-es F1-es autóról

A hu.motorsport.com egy igen részletes cikket közölhetett a nagy 2021-es változásokról, amiket csütörtökön mutattak be Austinban, az Amerikai Nagydíj helyszínén. Ahogy az várható volt, rengeteg lesz a változás, melyek igen részletesek és érdekesek. A csapatok előtt adott a kihívás, de még mindig várhatóan módosítások, de ahogy a Liberty Media is fogalmazott, a most bemutatott szabályok nagyrészt változatlanok maradnak.

Slider Lista F1 2021 rules 1 / 28 Fotót készítette: Formula 1 F1 2021 rules 2 / 28 Fotót készítette: Formula 1 F1 2021 rules 3 / 28 Fotót készítette: Formula 1 F1 2021 rules 4 / 28 Fotót készítette: Formula 1 F1 2021 rules 5 / 28 Fotót készítette: Formula 1 F1 2021 rules 6 / 28 Fotót készítette: Formula 1 F1 2021 rules 7 / 28 Fotót készítette: Formula 1 F1 2021 rules 8 / 28 Fotót készítette: Formula 1 F1 2021 rules 9 / 28 Fotót készítette: Formula 1 F1 2021 rules 10 / 28 Fotót készítette: Formula 1 F1 2021 rules 11 / 28 Fotót készítette: Formula 1 F1 2021 rules 12 / 28 Fotót készítette: Formula 1 F1 2021 rules 13 / 28 Fotót készítette: Formula 1 F1 2021 rules 14 / 28 Fotót készítette: Formula 1 F1 2021 rules 15 / 28 Fotót készítette: Formula 1 F1 2021 rules 16 / 28 Fotót készítette: Formula 1 F1 2021 rules 17 / 28 Fotót készítette: Formula 1 F1 2021 rules 18 / 28 Fotót készítette: Formula 1 F1 2021 rules 19 / 28 Fotót készítette: Formula 1 F1 2021 rules 20 / 28 Fotót készítette: Formula 1 F1 2021 rules 21 / 28 Fotót készítette: Formula 1 F1 2021 rules 22 / 28 Fotót készítette: Formula 1 F1 2021 rules 23 / 28 Fotót készítette: Formula 1 F1 2021 rules 24 / 28 Fotót készítette: Formula 1 F1 2021 rules 25 / 28 Fotót készítette: Formula 1 F1 2021 rules 26 / 28 Fotót készítette: Formula 1 F1 2021 rules 27 / 28 Fotót készítette: Formula 1 F1 2021 rules 28 / 28 Fotót készítette: Formula 1