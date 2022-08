Rendkívül váratlan fordulatok jöhetnek az F1-es pilótapiacon, a Red Bullt már értesítették is

Fernando Alonso átigazolásának bejelentése óta áll a bál az Alpine csapatánál, hétfőn pedig a CRB (Szerződés Elismerő Bizottság) fogja tárgyalni Oscar Piastri ügyét – a csapatfőnök Otmar Szafnauer elmondása szerint az ügy lezárultáig nem gondolkodnak azon, hogy más pilótát igazoljanak 2023-ra.

A Motorsport.com forrásai szerint viszont az Alpine már értesítette is a Red Bullt, hogy érdeklődnek Pierre Gasly iránt. A francia pilótával június 24-én hosszabbított 2023 végéig a Red Bull-csoport, így az Alpine-nak ki kellene vásárolnia a kétszeres futamgyőztest a szerződéséből.

És bár az AlphaTauri nyilvánvalóan értékes pilótaként tekint Gaslyra, a faenzai csapat alapvető küldetése, hogy a Red Bull számára neveljen ki versenyzőket, ez a hajó pedig Gasly esetében már minden jel szerint elúszott.

Ennek ismeretében a Red Bull is nyitott lehet Gasly elengedésére, ha megfelelő ajánlatot kapnak, ezzel pedig megüresedne egy hely a Red Bull testvércsapatánál. Egyes források szerint Helmut Marko fontolgatja Mick Schumacher leigazolását, aki távozhat a Haas csapatától.

Schumacher esetleges AlphaTaurihoz való igazolása azért is lehetne kedvező a bikások szempontjából, mivel így egy német pilóta versenyezne náluk a Porsche 2026-os érkezése előtt.

Ugyanakkor olyan feltételezések is felmerültek, hogy Marko a McLaren kötelékébe tartozó Colton Herta iránt is érdeklődik, és Spában szombat délután Marko a McLaren-vezérigazgató Zak Brownnal beszélgetett a paddockban.

Az viszont problémát jelenthet, hogy Herta jelenleg nem rendelkezik elég szuperlicenc-ponttal, hogy 2023-ban a Forma-1-ben versenyezhessen. Erre az lehet a megoldás, ha az FIA külön engedéllyel megadja Hertának a szuperlicencet, a McLaren elengedi Hertát az AlphaTaurihoz, így Gasly az Alpine-hoz igazolhatna, Piastri pedig a McLarennél kapna ülést.

És ha Herta nem is kapná meg a szuperlicencet, Gasly pedig az AlphaTaurinál maradna, Herta akkor is csatlakozhatna a Red Bull-csoporthoz mint tesztpilóta, hogy később versenyzőként is bemutatkozhasson a faenzai gárdánál.

Ami megnehezítheti ezt a forgatókönyvet, hogy Gasly híresen rossz viszonyt ápol Esteban Oconnal, aki az Alpine-nál a csapattársa lehetne. Ha pedig sem Piastrit, sem Gaslyt nem tudja leigazolni a francia istálló, akkor jelöltek szűkében lehetnek.

Bár Ricciardo kézenfekvő opció lenne, de köztudott, hogy a Renault felsővezetése megharagudott az ausztrálra, amikor két év után az istállójuk elhagyása mellett döntött – viszont a Motorsport forrásai szerint nem ez a konfliktus lesz a döntő, és túl tudnak lépni ezen.

Biztonságos opció lehetne még az Alpine-nál a korábban a Force Indiánál és a Racing Pointnál is Otmar Szafnauer keze alatt dolgozó Aston-tartalék Nico Hülkenberg is, aki a hírek szerint egy egyéves szerződésben is benne lenne 2023-ban, és így 2024-re új pilóta után nézhetnének – amikor már elérhető lenne kivásárlás nélkül is Gasly.

Schumacher mellett a Mercedes Formula E-pilótája, Nyck de Vries is ülést keres magának 2023-ra, míg a Sauber-junior Theo Pourchaire is befutó lehet meglepetésként az Alpine-ülésre, így Gasly leigazolása nélkül is elképzelhető, hogy összeáll a francia duó az enstone-i csapatnál.

