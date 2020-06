Rendkívül fontos hetek következnek az F1-ben 2022 miatt

Ez azonban nem teljesen igaz, mivel a költségvetési sapka már jövőre hatályba lép, ráadásul egy sokkal alacsonyabb összeggel, reagálván a koronavírus okozta súlyos gazdasági helyzetre. Emellett számos más szabályváltoztatás is történt, hogy segítsék a csapatokat, valamint magát a sportot.

A csapatok először abban állapodtak meg, hogy 2022-re halasztják az új szabálycsomagot, miközben a 2021-es szezonban is a 2020-as autókat fogják használni. Több területen is minimalizálták vagy befagyasztották a fejlesztés lehetőségét, hogy újabb összegeket spóroljanak meg ezzel. Nemrég például az is kiderült, hogy hamarosan már a bokszutcai eszközöket sem lehet továbbfejleszteni.

Brawn elégedett ezekkel a döntésekkel, de pontosan még nem tudni, hogy mekkora összegekről van szó, amit ezekkel a szabályváltoztatásokkal megtakarítanak, valamint újabb költségcsökkentő intézkedések is lehetségesek.

A Liberty Media szakembere a lapunk kérdésére azt mondta, ostobaság lett volna, ha nem halasztják el a szabályváltozásokat, 2022-re, tekintve, hogy mennyi ideig szüneteltek a munkálatok a gyárban, és milyen nehézségekkel nézett szembe a mezőny.

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Brawn hozzátette, ezt a 12 hónapot arra fogják felhasználni, hogy finomítsanak a szabályokon, és ugyanezt megnézzék a 2022-es csomaggal, így lehetnek még változások, amik egy még élhetőbb Forma-1-et hozhatnak létre. „Megnézzük a folyamatból fakadó tanulságokat, és azt, hogy azok alkalmazhatóak-e a további szabályokban is.”

Mivel az új Concorde Egyezményt még mindig nem írták alá, 2021-ben is azok a szabályok lesznek érvényben, mint jelenleg. Elméleti szinten pedig a 2022-es szabályokat június 30-ig kell véglegesítenie a sportnak.

Tavaly ugyanez a júniusi határidő volt érvényben, amikor az új, 2021-es szabályokat tervezték, bár azt egy egyhangú szavazás után októberig meghosszabbították. Magától értetődik, hogy ezúttal nem ez a terv, így a nagyobb változtatásokat ennek a hónapnak a végéig le kell zárniuk a döntéshozóknak.

Brawn is azt nyilatkozta, hogy a 2022-es kormányzásról még nem született megállapodás, és ez kissé nyitott jelenleg, valamint olyan dolgokról van szó, amik alapvetően változtatják meg az autók kialakítását, így a részletekben is változtathatnak, de a határidő lejárta után ezt már nem fogják tudni nagyobb mértékben megtenni.

