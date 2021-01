"Hamilton háromszor annyit kér, mint amit a Mercedes adna!"

A Forma-1-es sajtó egyik legjobban értesült újságírója, Dieter Rencken szerint igen egyszerű oka van annak, hogy Lewis Hamilton még mindig nem tudott megállapodni a Mercedesszel a következő Forma-1-es szerződéséről: a pénz.

„Közvetlenül vagy közvetve, de 3 pilóta tárgyalásában is részt vettem, az egyik pedig 109 oldalas volt. A másik kettő esetében alacsonyabb kategóriákról volt szó, különböző csapatokkal, de a felépítésük szinte ugyanolyan volt, mintha mindenki ugyanazt az alapot töltené le, ahol az ügyvédeknek csak ki kell töltenie az üres mezőket” – írja Rencken a RaceFans-en.

„Ezek a mezők általában a számoknak vannak fenntartva, a szerződés hosszától kezdve a PR kötelességek számáig, és persze tartalmazza a fizetés összegét, de olyan elhanyagolhatónak tűnő részleteket is, mint a paddock passek száma. Amennyiben a két fél elképzelései közel vannak, 1-2 nap alatt le lehet zavarni az egészet, ha nem, akkor ez elnyúlik. És minél nagyobb ez a különbség, annál jobban.”

„Semmi mással nem lehet magyarázni azt, hogy Lewis Hamilton szerződéshosszabbítását már több, mint 3 hónapja húzzák, pláne, hogy már háromszor egyeztek meg. Igen, egyre sikeresebb pilóta lett, a rekordot számra megváltozott, de az alapok megvannak.”

„Időközben már mindenfajta okot adtak a késlekedésre: a sűrű naptár nem teszi lehetővé a nyugodt tárgyalásokat, a cél mindkét cím megszerzése, Hamilton elkapta a koronavírust, most pedig az előszezoni teszteket jelölték ki végső határidőnek, amit ráadásul eltoltak két héttel.”

Rencken azt is megjegyzi, hogy míg Hamilton szerződéshosszabbítására nem volt idő, a Mercedes és a Daimler levezényelte a csapat tulajdonosi hátterének átszervezését. A RaceFans értesülései szerint éppen a Daimler egyre kisebb szerepvállalása lehet a probléma: a vezérigazgatója Ola Källenius nem akar 20 millió dollárnál többet szánni egyik pilótájának fizetésére sem, míg Hamilton ennek háromszorosát, 60 millió dollárt szeretne.

Időközben szóba jött az is, hogy az új résztulajdonos, az Ineos kifizetné Hamilton fizetésének egy részét, de azt továbbra sem tudni, hogy mekkora részt vállalnának a már régóta pletykált 60 millió dollárból.

A Mercedesnek most azt is meg kell határoznia, hogy a csapat marketingértéke milyen mértékben függ Hamiltontól, aki továbbra is az első számú kapcsot jelenti az afroamerikai közösség és a motorsport világa között. Nem szabd elfelejteni, hogy a Daimler vezetősége is figyelemmel követte George Russell teljesítményét a Szahír Nagydíjon, ez pedig akár adukártya is lehet a kezükben, hiszen a Hamilton által követelt összeg töredékéért is elvállalná a munkát.

Rencken szerint a legvalószínűbb forgatókönyv most az, hogy mindkét fél a lehető legtovább vár, hogy a másik lépjen, hiszen a Mercedes a legjobb pilótát akarja az autójában tudni, Hamilton pedig a legjobb autóval akar versenyezni.

