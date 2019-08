Red Bull-Renault Vs. Red Bull-Honda 12 verseny után

A Red Bull Racing számára ez az első olyan év, amikor a Hondával versenyeznek. Az osztrákok nagyon tudatosan készültek erre a bizonyos szezonra, és tavaly szinte csak tesztelésre használták a Toro Rossót, hogy a Honda a lehető legjobban tudjon felkészülni a 2019-es idényre, ami úgy tűnik, sikerült nekik, mert nemcsak megbízható az egység, hanem versenyképes is.

A Renault meg szerette volna hosszabbítani a szerződését az osztrák bajnokkal, független attól, hogy a gyári istállójuk elsőbbséget élvez. A Red Bull azonban erre nemet mondott, mert jobban hittek a Hondában, és egyelőre minden úgy történik, mint azt várták: a kasztni nagyon erős, a Honda motorja pedig egyre előrébb kerül. Dr. Helmut Marko legutóbb úgy nyilatkozott, hogy már a Ferrari előtt vannak, és majdnem ugyanarra a teljesítményre képesek, mint a Mercedes.

A Red Bull és Max Verstappen tavaly nagyon sokat kritizálta a Renault motorját, míg a Honda kapcsán egyelőre csak pozitívan beszélnek. Az alább található összehasonlítás segítségével megnézhetjük a különbségeket, bár a kép erősen árnyalt Pierrel Gasly nagyon gyenge teljesítménye miatt, így sokkal nagyobb is lehetne a differencia a Red Bull-Honda javára a tavalyi Red Bull-Renault ellen, bár az is igaz, hogy a Ferrari Bahreinben, Bakuban, Kanadában, Ausztriában és Németországban is nyerhetett volna.