Renault: mindenki legalább félig új autót fog készíteni 2021-re is

A koronavírus-járvány gazdasági hatásai miatt az eredetileg 2021-re tervezett szabályváltoztatást elhalasztották, így a 2020-as autókat fogják jövőre is használni a csapatok, amelyeknek több területén is befagyasztották a fejlesztéseket, vagy azokat egy zsetonrendszerhez kötötték.

Az egyetlen terület, amelyet egyáltalán nem korlátoztak, az aero volt, amihez még hozzájön az is, hogy megváltoztatták a padlólemezre és a diffúzorra vonatkozó szabályokat, így mindenkinek új elemeket kell terveznie és gyártania.

A Renault technikai igazgatója, Pat Fry szerint ez azt is jelenti, hogy rengeteg terület marad majd, ahol fejleszteni lehet, és ezzel minden csapat tisztában lesz.

„Annak ellenére, hogy az autónak több részét is homologizálták, így is jó pár terület marad szabadon” – nyilatkozta Fry. „Nem készíthetsz egy teljesen új autót, de legalább egy felet igen. Mi is próbáljuk kitalálni, minek van a legtöbb értelme, és a lehető legtöbbet ki akarjuk hozni a lehetőségeinkből.”

Fry szerint a Renault jól eltalálta a 2020-as kocsi aero csomagját, és elmondása szerint erre kell építeniük 2021-re is. „Az orrkúpot, a karosszériát, a motort, és a sebességváltót leszámítva azt tervezzük, hogy mindent felülvizsgálunk. Szerintem mindenki ezt fogja tenni.”

„A padlólemezre vonatkozó változások elég drasztikusan változtatják meg az autó körüli áramlásokat, de ez is ugyanúgy vonatkozik mindenkire. Nekünk is csak a lehető legjobb munkát kell végeznünk, miközben megoldjuk ezt a problémát. Továbbra is arra a filozófiára próbálunk majd építeni, mint eddig.”

„Bár aprónak tűnik ez a kivágás, az fogja majd igazából megváltoztatni az erősorrendet, hogy ki tudja majd erre a legjobb megoldást találni. Talán a McLaren mindenkinél jobb helyzetben van e téren, mert a motorváltásuk miatt több dolgot is megváltoztathatnak ezen a területen.”

