Renault: „Később beszélni fogunk a Racing Point legalitásáról”

Nagy vitatémát váltott ki a Racing Point idei F1-es autója. A Lawrence Stroll tulajdonolta csapat egy igen más irányt választott, és úgy döntött, hogy lemásolja a tavalyi világbajnok Mercedes koncepcióját. Ez azonban nem egy teljes másolat, de mivel a két istálló technikai megállapodást kötött egymással, adott volt a lehetőség.

A Racing Point-tól többször hangsúlyozták, hogy mindent a szabályok adta keretein belül tettek, és nagyon sokat dolgoztak az új autón, és az nem egy egyszerű másolat. A gép rendkívül gyorsnak tűnt Sergio Pérez és Lance Stroll alatt a téli teszteken.

Miután közbeszólt a koronavírus, egyelőre nem tudhattuk meg, hogy milyen gyors is az új autó, de sokan azt sejtik, hogy messze a középmezőny előtt vannak. A pletykák arról is szóltak, hogy a McLaren és a Renault óvást nyújthat be.

Nemrég Andreas Seidl, a McLaren csapatfőnöke azt mondta, nem fognak foglalkozni ezzel a kérdéssel, mert szerintük szabályos az autó, és nem pazarolnak energiát arra, ami nem a saját projektjüket érinti.

Cyril Abiteboul, a Renault F1 Team főnöke a Forma-1 hivatalos weboldalán keresztül elárulta, ugyan az F1 legfontosabb érdekelt feleinek ülésén nem volt külön téma a Racing Point autójának jogszerűsége, megvitatták, hogy mi határozza meg azt, hogy valaki konstruktőr a Forma-1-ben, különösen amiatt, mert több csapat is rendelkezik olyan partneri viszonnyal, mint a Racing Point és a Mercedes.

„A találkozók középpontjában a rövid távú túlélés, és a sport közép- és hosszú távú fenntarthatósága állt. Pontosan ez az, amire most szükség van. Fontos, hogy a legvitatottabb téli témákat most mellőzzük. Biztos vagyok benne, hogy ezek a témák újra aktívak lesznek, mivel azok közvetlenül kapcsolódnak az F1 üzleti modelljéhez.”

„Ez mind szép és jó, hogy megállapodunk a költségvetési sapka felső határáról, de ha egy kalap alá tudod venni az erőforrásaidat, a kutatást és a fejlesztést a csapatok között, akkor az azt jelenti, hogy a költségvetési felső határértékek, amikről beszélünk, nem pontosan azok.”

„Nem közvetlenül a Racing Point esetéről beszélünk, hanem arról, hogy mit jelent konstruktőrnek lenni, és ez mit jelent üzleti szempontból. Ez egy érdekes pont. Később gondolkodni és beszélni fogunk a Racing Point legalitásáról. Semmilyen fenyegetésről nincs szó, csak azt mondom, hogy a jelenlegi körülmények között kicsit jobban el kell gondolkodnunk stratégiai szinten.”

