Renault: Eljött az idő a vérfrissítésre, ezért igazoltuk le Ocont

A Belga Nagydíj csütörtöki napján került bejelentésre, hogy a Mercedes marad a jelenlegi párosánál, vagyis Valtteri Bottasszal hosszabbított a német istálló. A hírt egy másik fontos hír követte nem sokkal később: Esteban Ocon és Daniel Ricciardo lesz a Renault 2020-as duója, vagyis Nico Hülkenberg helyett a fiatal francia érkezik az enstone-i alakulathoz.

Az olasz versenyhétvégén a döntés okáról kérdezték meg a Renault csapatfőnökét, Cyril Abiteboult, aki úgy gondolja, fontos volt az istállónak a vérfrissítés.

„Amikor meg kell hoznod a kemény döntést, tehát a pilótákról kell döntened, nem csak a tempóját nézed, nem csak azt, hogy hogyan teljesít az első, a második és a harmadik szektorban. Az egész dinamikát figyelembe kell venned ahhoz, hogy eldöntsd, hogy melyik fiatal, vagy éppen kevésbé fiatal versenyzővel folytatod.”

„Tehát az egész dinamikát ki kell elemezned. Szerintem fontos volt, hogy amikor lehetőségünk van valamire, használjuk is ki. Így volt ez Daniellel tavaly, aki már bizonyított a Forma-1-ben, és a Renault-nál senki sem bánta meg, hogy leigazoltuk őt. Viszont őszintén mondom, úgy éreztük, eljött az idő a vérfrissítésre. Szerintem a fiatal versenyzők behozatala megfigyelhető trend több csapatnál is.”

A csapatfőnök azt is elárulta, terveik szerint a 2021-es szezonban már egy juniorversenyzőjüknek is ülést tudnak adni, és a csapat ma már kezelni tudná a helyzetet – 2 éve szerinte még nem tudták volna…

„Ezenkívül ismét fiatal versenyzőkbe fektetünk be az akadémiánkkal. Reméljük, és arra is számítunk, hogy a 2021-es szezonra már az egyik pilótánk az akadémiáról fog jönni. És a dinamikánkban is váltás történt azzal, hogy üdvözöljük a fiatal versenyzőket a pilótáink között. Ez egy olyan dolog, amire 2 évvel ezelőtt még nem lettünk volna képesek, de szerintem csapatként érettebbek lettünk, és ma már kezelni tudjuk a szituációt.”

„Ugyanis egy fiatal versenyzőt teljesen másképp kell menedzselni, mint egy idősebbet. Nem ugyanúgy kell kezelni egy 30-as éveiben járó pilótát, mint egy 20 vagy 22 évest.”

