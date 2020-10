Reménykedik a Ferrari a Portugál Nagydíj után

A Ferrari 2020-as szezonja egyelőre nem túl jól alakul, hiszen mindössze a hatodik helyen állnak a konstruktőri bajnokságban, miközben az utóbbi években folyamatosan a második helyen álltak, és az idei legjobb eredményük két dobogós helyezés.

A csapat viszont úgy tűnik, hogy előrelépett az aerodinamikai fejlesztéseivel, amelyeket az SF1000-en eszközölt: a háromlépcsős fejlesztés utolsó darabját a Portugál Nagydíjon mutatták be.

Charles Leclerc pedig kifejezetten jó teljesítményt tudott nyújtani a Ferrarival: az időmérőn és a futamon is negyedik helyen végzett, és ő volt a középmezőny legerősebb pilótája.

A Ferrari irányából is olyan nyilatkozatokat lehet hallani, melyek szerint jó irányba haladnak a fejlesztésekkel, ez pedig a pályákon is látszik: néhány héttel ezelőtt, a maranellói istálló 1000. nagydíján úgy szerezték meg a 8., illetve a 10. pozíciót a mugellói versenyen, hogy csak 12 autó ért célba.

A csapatfőnök Mattia Binotto azonban úgy véli, nem ég és a föld a különbség a mugellói és a portimaói SF1000 között, és bár azt megerősítette, hogy jobb lett az autó, de azt is hozzátette, hogy a pálya karakterisztikáján is múlt, hogy most jóval versenyképesebbnek mutatkoztak.

„Az autó kicsit jobb lett, azonban az összkép nem az akkori kép szöges ellentéte. Amikor ennyire szoros a középmezőny, akkor néhány tizedmásodperc dönthet arról, hogy a középmezőny elején vagy végén vagy.”

„Szerintem a mugellói versenytempónk nagyon gyenge volt az időmérős sebességünkkel összehasonlítva. Portugáliában pedig azt láthattuk, hogy a versenytempónk jobb lett, de erre számos ok van, és nem csak a fejlesztéseken múlt a dolog.”

„De szerintem ettől függetlenül is fontos lesz számunkra a következő versenyeken, hogy bizonyítsuk, a fejlesztéseink valóban teljesítményjavulást hoztak, és nem pálya-specifikus volt a dolog.”

A múlt heti eredményével Leclerc feljött az egyéni pontverseny ötödik helyére, és most már csak 5 pont választja el a negyedik Daniel Ricciardótól – korábban a Forma-1 történelmében senkinek sem sikerült év végén a top-5-ben végeznie egy olyan csapattal, amely a konstruktőri bajnokságban az „alsóházban” végzett.

A monacói pilóta egyetértett Binottóval abban, hogy az utóbbi versenyeken a pályák karakterisztikája is hatással volt a teljesítményükre, hiszen kiemelték a kocsi előnyeit, viszont reméli, hogy a következő aszfaltcsíkokon is fejlődést tudnak mutatni.

„Valószínűleg az utóbbi pályák közül néhány feküdt a kocsinknak, ami segített minket. Minden esetben kis lépéseket tettünk meg, viszont mindig a helyes irányba léptünk. De ez nem magyarázza meg azt a fejlődést, amit az utóbbi két futamon láthattunk. Nem csak ezen múlt a dolog” – mondta Leclerc.

