„Remekmű Leclerc-től, Norris bajnoki esélyei megcsappantak!” – nemzetközi sajtóvisszhang az Olasz Nagydíj után

La Gazzetta dello Sport: Elképesztő kis remekmű Leclerc-től

2019 óta ez a Ferrari első hazai győzelme Monzában, így természetesen a legtöbb figyelmet az olasz La Gazzetta dello Sport erre fordítja. „Szuper Leclerc!” - ezzel a szalagcímmel vezetik fel az olaszok a versenybeszámolójukat. „A monacói izgalomba hozta az olasz szurkolókat azzal, hogy egy egykiállásos stratégiával diadalmaskodott, ami Oscar Piastrit és Lando Norrist hátrébb sorolta. A Ferrari 14 végtelen és felejthetetlen körön keresztül üvöltött a lelátókon” - utalnak a záró szakaszra, ahol Piastri hiába kezdett el közeledni Leclerc-hez.

„Ezek a napok nagyot lendítenek az önbizalmon, még akkor is, ha - ahogy azt maga Leclerc is elismerte - még rengeteg munka vár rá, hogy a legjobb legyen. Monza azonban megerősíti, hogy varázslatos hely a Ferrari számára, egy olyan pálya, ahol a logikát ki lehet dobni az ablakon. Ez már sokszor megtörtént a múltban, és ma is megtörtént.”

Ünneplés tehát a Ferrarinál és Olaszországban, de a McLarennél biztosan bosszankodnak majd, hogy az első rajtsor kisajátítása után be kellett érniük a második és harmadik hellyel. Az olasz sportnapilap a McLarent a „nap nagy vesztesének” bélyegezte, annak ellenére, hogy Max Verstappen csalódást keltő hatodik helyen végzett.

„Egy olyan autóval, amely jelenleg a technikai etalon, két autóval az első sorban a kvalifikáció után, a dobogóval kellett beérniük, miután az egész versenyen vezettek. Legalábbis a második kiállásig. Ott ugyanis az élre álló Ferrari úgy döntött, hogy nem adja vissza ezt az előnyt, és Leclerc sikerével zárult a nagydíj. Wokingban biztosan lesz miről beszélniük, hiszen a menedzsment nem tűnt a legjobbnak. A rajt után Norris valóban az élre állt, de az első sikán után Piastri megtámadta és megelőzte, veszített a tempójából és elvesztette a pozícióját Leclerc javára, aki azonnal lelkesedésre és energiára lelt”. Végezetül „nagyszerű kis remekműről, minden bizonnyal az F1 történetének egy darabjáról” beszélnek Leclerc győzelme után.

Sky Sports: Norris bajnoki reményei megcsappantak

„Charles Leclerc kiütötte Oscar Piastrit, és lenyűgöző Ferrari-győzelmet aratott, miközben Lando Norris bajnoki reményei megcsappatntak” - így kezdi az Olasz Nagydíjról szóló tudósítását a Sky Sports F1 riportere. A brit médium szemében a szombaton megszerzett pole pozíciója miatt a brit volt a favorit, de „Norris versenyét megnehezítette, hogy Piastri már az első körben megelőzte őt” - jegyzik meg. „Norrisnak a nagydíj hátralévő részében a felzárkózásra kellett koncentrálnia, de képtelen volt visszaszállni az élmezőnyért folytatott küzdelembe, és be kellett érnie a harmadik hellyel, amivel 62 pontra csökkentette hátrányát Max Verstappenhez képest a pilóták bajnokságában.”

Norris a futam után úgy nyilatkozott, hogy nem számított Piastri akciójára a Variante della Roggiában, amit Leclerc ki tudott használni. „De Norris végrehajtott egy alávágást Leclerc-en, így a McLaren ismét kettős győzelemre állt - amit aztán el is dobtak.” A Sky Sports szerint a McLaren itt elszalasztotta a lehetőséget, hogy még jobban felzárkózzon a Red Bullhoz és Verstappenhez. „Norris tudatta, hogy ő és Piastri szabadon versenyezhetnek, de a brit pilóta nem volt elégedett csapattársa akciójával a 3-as és 4-es kanyarban, amivel végül lemaradt a győzelemről.”

A brit médium Verstappennel is foglalkozik, akinek a hetedik helyről kellett indulnia, és 53 kör után a hatodik helyen haladt át a célvonalon. „Verstappen egy pozíciót nyert, ami főként George Russell első körben az 1-es kanyarban történt hibájának, illetve a Mercedes-pilóta első szárny-sérülésének volt köszönhető” - jegyzik meg. „A holland a kemény gumikon indult, és a kemény gumikat újra feltéve folytatta a versenyt. Egy ponton több körön keresztül csatázott a bajnoki rivális Norrisszal. Az utolsó etapra megkapta a közepes gumikat, de nem tudta utolérni Lewis Hamiltont, aki viszonylag nyugodt versenyt futott az ötödik pozícióban.”

Bild: Norris a legnagyobb vesztes Monzában

„Olaszország vöröset lát!” - állapította meg a német Bild az Olasz Nagydíj után. Tifosik tízezrei utaztak ismét Monzába, hogy szurkoljanak szeretett Ágaskodó Lovuknak - és Leclerc győzelmével meg is hálálták ezt. Ez a győzelem a német médiumot is meglepte. „Monzában tulajdonképpen a McLaren számított a verseny abszolút favoritjának, de a Ferrari egy taktikai trükkel nyert! Míg a McLaren, a Red Bull, a Mercedes és társai két kiálláson volt, addig Leclerc és csapattársa, Carlos Sainz vörös versenyzők csak egyszer cseréltek gumit. Nagy kockázat, amiért Fred Vasseur csapata meg fogja kapni a jutalmát.”

A verseny utolsó szakaszában Leclerc tudta, hogy a győzelemért harcol, ami a rádión való kommunikációjából is kiderült. „Ahogy a monacói gumijai a futam vége felé egyre romlottak, Piastri pedig egyre közelebb került a frissebb abroncsaival, Leclerc nem sokkal a vége előtt a rádión keresztül kiabált a versenymérnökének: „Hagyjatok békén!” De nem maradt egyedül a pályán. Ahogy áthaladt a rajt-cél vonalon, a „tifosi”, ahogy az olasz szurkolókat nevezik, őrjöngve éljenzik. Színtiszta éljenzés!”

A Sky Sportshoz hasonlóan a Bild is a McLarenre, különösen Norrisra mutat rá, mint a „nagy vesztesre”. „Ahogy Spanyolországban, Magyarországon és Hollandiában, a brit megint elvesztette az időmérőn szerzett első pozícióját az első körben. Norris ismét idegességről tesz tanúbizonyságot a világbajnoki címért folytatott csatában Verstappennel szemben, aki a hatodik helyen végzett.”

L'Équipe: Sainz nélkülözhetetlen segítséget nyújtott Leclerc-nek a győzelemhez vezető úton

A francia L'Équipe azt állítja, hogy Leclerc a monzai győzelmével „felvillanyozta” a tifosit. „A májusi Monacói Nagydíj 'saját' győztese, Leclerc ezúttal hazai győzelmet szerzett a Scuderiának. A győzelemhez vezető út azonban nem volt egyenes Leclerc számára”. Rámutatnak Norris Leclerc elleni alávágására, amivel rövid időre mégis visszavette a McLaren az első két pozíciót. Sőt, a L'Équipe a szülinapos Carlos Sainz védekező munkáját is nagyra értékeli, aki vasárnap 30 gyertyát fújt el. „Az utolsó tíz körben a spanyol ellenállása Piastri ellen lehetővé tette Leclerc számára, hogy értékes időt nyerjen a verseny vége előtt, és a három másodperces előny, amellyel áthaladt a célvonalon, kétségtelenül ennek a védekezésnek köszönhető. Egy gondviselésszerű és nélkülözhetetlen segítség az egykiállásos stratégia merész kockáztatásának érvényesítéséhez.”

Franciaországban is megkérdőjelezik az elégedettséget a McLarennél, ahol gyakorlatilag három pontot veszítettek a pilóták bajnoki címéért folytatott versenyben azzal, hogy Piastri Norris előtt végzett. „Nem biztos, hogy ez a sorrend mindenkinek megfelel” - ítélik meg. „Norris Verstappennel versenyez a bajnoki címért, és az, hogy csapattársa mögött végez, nem tesz jót neki. A brit ismét megmutatta idegességét a rajtnál. Ezúttal sikerült megtartania a vezetést a rajtnál és az első kanyarban, de a Variante della Roggiánál kívülről megelőzte csapattársa. Nagyszerű manőver Piastritól, de meglepő volt az a szabadság, amit a csapat adott a két versenyzőnek.”

A bajnokságot vezető Verstappen futamáról a francia médium röviden nyilatkozik. „A Red Bull pilótájának be kellett érnie egy eseménytelen futammal Olaszországban, és megtette, amit tudott. De az autója egyértelműen megakadályozta, hogy a hatodik helynél többet reméljen vasárnap.”

