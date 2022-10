Remek videóval tiszteleg a Red Bull az ötödik konstruktőri címe előtt A bikások 2013 után most először tudtak ismét a csúcsra érni a csapatok között, és az idáig vezető útjuk egyáltalán nem volt könnyű, ezt pedig jól mutatja be az általuk közzétett érzelmes videó is, amely Red Bull-szurkolóknak kötelező darab.