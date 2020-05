Remek hírek: valószínűleg megrendezésre kerülhet az Osztrák Nagydíj, és dupla futammal

Egy ideje már téma az osztrák versenyhétvége megrendezése, amivel hatalmas médiavisszhangot kaphat a fogadó helyszín, kezdve az országgal, a pályával és a várossal. Minden eddiginél nagyobb lehet ez a visszhang, mivel úgy néz ki, hogy az Osztrák Nagydíj lehet az első nagy esemény, amit megtartanak a koronavírus idején.

A Forma-1-nek nagyon fontos, hogy futamokat rendezzen idén, és ahogy Zak Brown is fogalmazott a McLarentől, nagyon komoly gazdasági károkkal járna, ha nem lennének nagydíjak. A Liberty Mediának azonban már egy ilyen forgatókönyve is van.

Nagyon sok információ jelent meg az Osztrák Nagydíjról, ami rögtön két nagydíjat tarthat. Az első a megszokott időpontban lenne, míg a második szerda este, keddi időmérővel. Ez még érdekesebbé tehetné az eseményt.

A korábbi hírek szerint még az sem kizárt, hogy nézők is legyenek a pályán, akiknek vérvizsgálaton kellene átesniük, hogy beléphessenek a pályára. Aki egészséges, nem fertőzött, az részt vehetne a rendezvényen.

Úgy tűnik, hogy az álom valóban valóra válhat, és Ausztriában lehet a 2020-as szezonnyitó. Az Ö3 osztrák rádióállomás jelentése szerint igen közel kerültünk ahhoz, hogy az Osztrák Nagydíj megrendezése körül minden a helyére kerüljön, beleértve a különböző egészségügyi intézkedéseket is.

Fans with cardboard cutouts of the drivers

Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images