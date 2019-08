Remek hír: hosszabb DRS-zónákat kap a Magyar Nagydíj

Az elmúlt három futamra semmilyen panaszunk nem lehet a Forma-1-ben, hiszen az Osztrák, a Brit és a Német Nagydíj is több mint kiváló volt. Már a Red Bull Ring is magasra tette a lécet, majd jött a még jobb silverstone-i futam, addig a hockenheimi verseny maga volt a káosz és a drámai sorozatok összessége. Az ember valóban egy horrorfilmben érezhette magát, ahogyan Daniil Kvjat is fogalmazott, aki a dobogós ceremónia előtt árulta el, hogy édesapa lett.

Az F1 ismét magas szintet képvisel, és mindezt mindenfajta komoly szabályváltozások nélkül. Ez pedig kiváló példa lehet arra, hogy a sport saját erőből is képes kijönni abból a bizonyos gödörből, így minden okunk megvan arra, hogy dörzsöljük a tenyerünket a Magyar Nagydíj előtt, és kilátogassunk a Hungaroringre, ahol szintén egy igen jó verseny várhat ránk a forróság, vagy az esetleges esőzések miatt.

További jó hír a magyar hétvégével kapcsolatban, hogy a Hungaroringen marad a két DRS-zóna, és azokat a szövetség meg is hosszabbítja a több akció érdekében, hiszen a legendás magyar aszfaltcsíkon nem a legkönnyebb az előzés. Az FIA versenyigazgatója, Michael Masi megerősítette, hogy a két zóna valóban hosszabb lesz, ami plusz 80 és 165 métert jelent.

Augusztusban lesz 25 éves a Forma-1 egyik legintenzívebb jelenetsora, Jos Verstappen Benettonjának kigyulladása, amely most, hogy ismét tervbe van véve a tankolás visszahozatala, bizarr aktualitást kapott.