Remek animáció készült a Verstappen-Hamilton ütközésről (videó)

Mint ismert, Max Verstappen és Lewis Hamilton összeütközött az első körben, amelynek következtében a holland pilóta kiesett, Hamilton pedig 10 másodperces büntetést kapott, de végül megnyerte a versenyt.

A sok vitát kiváltó esetről egy részletes 3D-s animáció is készült a Crashalong jóvoltából, amelyen az is megtekinthető, hogy Verstappen hol vette a Copse-ot a Q3-as körében, valamint az is, hogy végül 6 méterrel került el a Tecprót.

Természetesen több kameraállásból is megtekinthetjük a történteket, amely az alábbi beágyazásban érhető el. Legközelebb a jövő héten megrendezésre kerülő Magyar Nagydíjon próbálhat meg a másik felé kerekedni a két bajnoki rivális.

