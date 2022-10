Rekordot állíthat be Max Verstappen, ha megnyeri az Amerikai Nagydíjat

A Forma-1 2022-es szezonjának második felében példás teljesítményt nyújt Max Verstappen, a nyári szünet óta rendezett öt futamból négyet megnyert. A szezon során 12 győzelme van és ha Austinban a hétvégén ehhez hozzáad egyet, akkor beállítja Michael Schumacher 2004-ben felállított csúcsát, amit eddig csak Sebastian Vettelnek sikerült 2013-ban.

A Red Bull Japán Nagydíjon aratott, a szezon során az ötödik kettős győzelme a szintén rekordnak számít egy szezonban, Verstappen pedig reméli, hogy fenn tudják tartani ezt a formát, miközben a Ferrarival a konstruktőri vb-címért küzdenek.

„Különleges élmény volt Japánban bebiztosítani az egyéni világbajnokságot, de sokat nem tudtam ünnepelni, mert még a csapat harcban van a konstruktőrök között” – mondta, majd hozzátette, a végső cél most az, hogy a csapat duplázzon, amit 2013 óta nem sikerült nekik:

„Persze a végső cél, hogy mindkettőt megnyerjük, de ehhez oda kell tenni magunkat, ha továbbra is jól teljesítünk, meglesz. Várom már a hátralévő versenyeket, jó lesz visszatérni Austinba, szeretem a várost és a pályát is. Tavaly is nyertem itt, ami remek volt, várom már, hogy mit hoz a hétvége.”

A Red Bullnak 165 pontos előnye van a pontversenyben a Ferrarival szemben, az utolsó négy versenyhétvégén pedig a brazíliai sprintet is beleszámítva összesen 191 pont gyűjthető be.