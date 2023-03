Rekordnézőszám segített megdobni a Forma-1 2022-es bevételeit

Bár 2021-ben 22 Forma-1-es futam volt, sok helyen továbbra is csak korlátozott számban nézhették meg a helyszínen őket a rajongók. Ezek azonban 2022-re eltűntek és a Drive to Survive népszerűségének nyomán a versenyhétvégék nézőszáma is drasztikusan emelkedni kezdett.

A sportág iránti érdeklődést mutatja, hogy a versenyeket 5,7 millióan, azaz 2019-hez képest 36%-kal többen tekintették meg a helyszíneken. A tavalyi összes bevétel 20%-kal nőtt, míg a működési bevétel, mely a csapatok pénzdíjainak kifizetése után maradt, 92 millióról 239 millió dollárra nőtt. A csapatok 1,068 helyett 1,157 milliárd dolláron osztozkodhattak.

A Forma-1 közleményében közölte, elsődleges bevételei 14%-kal nőttek, ezek elsődlegesen a versenypromóciós díjakból (28,6%), a közvetítési jogokból (36,4%) és a szponzori díjakból tevődtek össze.

Az egyéb bevételek közé tartozó tételeket „a rekordnézőszám közepette 19 versenyen működő Paddock Club vendéglátási egységei által generált magasabb bevétel hajtotta, valamint a több Európán kívüli futam szállítási bevételei is nőttek.”

Mindezzel együtt a kiadások is nőttek több területen is, jelentős összeget költött el ugyanis már tavaly a Forma-1 az idén megrendezésre kerülő Las Vegasi Nagydíj reklámozására.

A Forma-1 vezérigazgatója, Stefano Domenicali a sportág egyre komolyabb közösségi médiában való jelenlétét jelölte meg a népszerűségének okaként: „Az F1 rekordnézőszámot generált 2022-ben a futamokon és ismét a leggyorsabban növekvő sportág volt a közösségi médiában.”

„Folyamatosan építünk a rajongók bevonására magas minőségű közvetítéseinkkel, az F1 TV-n, közösségi csatornáinkon való tartalmakkal és új élményekkel. A Forma-1 hírneve és fenntartható mivolta olyan gyártókat vonzott be 2026-tól, mint az Audi és a Ford és biztos vagyunk, hogy ők jelentős értéket fognak szállítani a sportágnak.”

Nincs mindenki elájulva azonban például a Drive to Survive sikerétől, Mick Schumacher például elismerte, hogy nem fogja megnézni az ötödik évadot.