Rekordlátogatottság a 2024-es Magyar Nagydíjon!

Magyarországról is külföldről is rengetegen jöttek ki a Hungaroringre, amely bár az elmúlt években is közel volt a teltházhoz, az új lelátóknak is köszönhetően új rekord született 2024-ben.

Idén összesen 310 ezred látogattak ki a magyar F1-es pályára a hétvége folyamán, a korábbi rekordot a 2023-as nagydíj tartotta 303 ezer látogatóval. 2022-ben 290 ezren jöttek ki a pályára, az utolsó covid előtti évben, 2019-ben pedig 230 ezer látogató volt.

Bár sokáig a Magyar Nagydíj volt a nyári szünet előtti utolsó futam, ezúttal még Belgiumba is ellátogat a száguldó cirkusz, mielőtt jönne a háromhetes nyári szünet.