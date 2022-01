Régóta nem látott megoldás tér vissza a McLaren 2022-es F1-es autóján

A 2022-es szabályváltozásokkal visszatér a szívóhatás, és nagyobb kerekekre vált a sport, így a csapatoknak a nulláról kell új autókat építeniük, amire nem volt példa 2009 óta.

Ahogyan arról Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke is beszélt, az autó tervezését egy nagyon hosszú kutatási időszak előzte meg, amely során olyan megoldásokat is kipróbáltak, amelyek a szabályrendszer első értelmezése során nem is tűntek kézenfekvőnek.

A 2021-es és a 2022-es autók között egy területen egyáltalán nem lesz átmenet, mégpedig a felfüggesztéseik között. Amellett, hogy az F1 költségcsökkentési szempontokból betiltotta a hidraulikus lengés és rezgéscsillapító eszközöket, az első és a hátsó felfüggesztés lengőkarjainak egy, a korábbitól teljesen eltérő aerodinamikai tulajdonságokkal rendelkező autóhoz kell igazodnia.

2016 és 2021 között minden csapat egyforma kialakítású felfüggesztéseket használt: tolórudas első, vonórudas hátsó elrendezést, amit 2020-ban a Mercedes megspékelt azzal, hogy a hátsó felfüggesztés alsó lengőkarját a sebességváltóház helyett a hátsó ütközőzónába kötöttek.

A csapatok aerodinamikai megfontolásokból jutottak erre a közös végpontra: az első felfüggesztést mindenki megpróbálta minél magasabbra emelni, hogy a Y250 örvényt a lehető leghatékonyabban vezessék tovább a bargeboardok irányába, míg az autók hátulján az alacsonyabb súlypont és a csapatok erőforrásaihoz kapcsolódó kompaktabb elhelyezés volt a döntő érv.

Arrows A22 (right) push rod vs A21 pull rod (left) Fotó készítője: Giorgio Piola

Mivel a 2022-es autókkal minden a nulláról kezdődik, a csapatoknak felül kellett vizsgálniuk ezt a bevett elrendezést is: az F1 eddigi demóautói mindkét első felfüggesztéselrendezést bemutatták, a megépített példányon tolórudas, a digitális képeken látott, rövidebb orrú változaton vonórudas elrendezést választottak a változások illusztrálására.

Az F1 TV Tech Talkjának szakértője, Craig Scarborough a szabályok tanulmányozása után úgy vélte, hogy eljöhet a vonórudas első felfüggesztések újabb korszaka, és Olaszországból is olyan hírek szivárognak, hogy a Ferrari 674-es kódnév alatt futó autóján ezt a megoldást láthatjuk majd.

A McLaren a szerdai hangolóvideójában azonban kissé eldugva, Zak Brown vezérigazgató telefonjának képén, de egyértelműen látszódik, hogy a wokingiak egy vonórudas első felfüggesztés mellett tették le a voksukat – amit utoljára 2013-ban használtak, a rosszul sikerült MP4-28-cal.

Nincsen kőbe vésve, hogy mindegyik csapat ezt az elrendezést fogja választani, de miután a 2022-es autók orrai a korábbinál alacsonyabban lesznek az előírások miatt, egy sikeres tolórudas elrendezés kialakítása mindenképpen nehezebb feladat lesz a korábbiaknál. Aerodinamikai szempontból a vonórúd pont a Venturi-csatornák bejárata előtt helyezkedik majd el, így a megfelelő szénszálas borítással hatékonyan továbbíthatja majd az első szárnyról érkező áramlatokat a padlólemez felé.

Az előszezoni tesztek után szintén érdekes lesz, hogy mit mondanak a McLaren pilótái az elrendezésről: utoljára a Ferrari használt vonórudas első felfüggesztést a Forma-1 2015-ös szezonjában, és különösen Kimi Räikkönen szenvedett a megoldással, mivel az messze nem adott annyira részletes visszajelzéseket neki a kormányon keresztül, mint szerette volna. Miután a peresebb Pirelli gumikat eddig úgy jellemezték a pilóták, hogy azok jobban a határon táncolnak, mint az elmúlt években használt ballonos gumik, a két újdonság egy, a korábbitól teljesen eltérő élményt adhat majd a pilótáknak.