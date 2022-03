Régi trükknek adott új formát a Red Bull az RB18 különleges első felfüggesztésével

A Red Bull idén is a lehető legjobban elrejtette a kíváncsi szemek elől az autóját. A csapat hivatalos bemutatóján csak az F1 showautóját mutatták be, de nagy szerencséjükre a filmforgatási napjukról is csak rossz minőségű képek szivárogtak ki, amelyek alapján egyedül az derült ki, hogy a McLarenhez hasonlóan ők is vonórudas első felfüggesztést választottak.

Ennek fényében nem meglepő, hogy a barcelonai teszt alatt mindegyik csapat nagyítóval kutatta az RB18 megoldásait, hiszen Adrian Newey-nek van egy olyan furcsa szokása, hogy a sport történetének legnagyobb szabályváltozásainak évében valami maradandót alkot – így volt 1998-ban és 2009-ben is.

Adrian Newey, Chief Technical Officer, Red Bull Racing Fotó készítője: Giorgio Piola

Bár a szemlélők figyelmét először a Red Bull egyedi oldaldoboza keltette fel, az, és az autó többi aerodinamikai felülete még simán változhat a bahreini tesztre és az év első futamára, hiszen a Red Bull is nagy fejlesztési csomaggal készül az idei második tesztre.

Éppen ezért vessünk egy pillantást az RB18 első felfüggesztésére, amely minden bizonnyal nem fog már jelentősen megváltozni az idei évben.

A 2022-es szabályrendszer előírásai szerint jóval alacsonyabbra került az autók orra, így (nem beszélve a hidraulikus lengés és rezgéscsillapítók betiltásáról) minden egyes csapatnak a nulláról kellett megterveznie az új felfüggesztését. A szabályok nyilvánosságra kerülése után a technikai szakértők egyből elkezdték megpedzegetni, hogy visszatérhet az utoljára 2015-ben látott vonórudas megoldás, ezt azonban végül csak már az előbb említett két csapat választotta.

A Red Bull megoldásának különlegessége nem is abban rejlik, ahogyan egy általuk még nem használt megoldást tettek fel az autóra, hanem ahogyan a lengőkarok elhelyezésével játszadoztak a rendelkezésükre álló szűkös keretek között.

Első ránézésre is feltűnik, hogy a felső kettő háromszög-keresztlengőkar elhelyezkedése igen szokatlan. A hátsó lengőkart jóval alacsonyabban kötötték be az autóba, mint az elsőt, ennek pedig, mint a Forma-1-ben minden megoldásnak, aerodinamikai okai vannak.

Red Bull Racing RB18 front suspension detail Fotó készítője: Giorgio Piola

Először is, a bargeboardok betiltásával a lengőkarok is komoly szerepet vállalnak az autó közepén található áramlatok irányításában, de ennél jelen esetben fontosabb az, hogy mérsékeljék az autó előrebólintását a féktávokon, mivel a céljuk az, hogy az autó stabilitásával a padlólemezben futó Venturi-csatornák is kiszámíthatóan működjenek, biztosítva a konstans szívóhatást.

A Red Bull elrendezésének érdekessége ezen felül az, hogy egy náluk 2020-ban megjelent, azóta is egyedi megoldást alakították az új autójukban. Newey 2020-ban kötötte össze először az alsó kettős keresztlengőkar páros első elemét, azt csak szimplán átvezetve az autó karosszériáján, ahogyan az látszik Giorgio Piola rajzán is.

Red Bull Racing RB16 front suspension Fotó készítője: Giorgio Piola

2022-ben a Red Bull ugyanezzel a megoldással ezúttal a felső lengőkarpáros első elemét kötötte össze, ahogyan azt sikerült lencsevégre kapnia Piolának Barcelonában.

Meg kell említenünk, hogy a sport történelmének két talán legsikeresebb autóját is ugyanezzel az első felfüggesztés elrendezéssel látták el: Michael Schumacher 2002-es, valamint 2004-es Ferrariját.

Ferrari F2002 wishbone Fotó készítője: Giorgio Piola

Végezetül úgy tűnik, hogy a Red Bull kiküszöbölte a vonórudas kialakítás egyik nagy hátrányát, a nehéz hozzáférhetőséget, hiszen a felfüggesztés belső elemei az autó aljában találhatóak.

Red Bull Racing RB18 front ride height adjustment suspension detail Fotó készítője: Giorgio Piola

A Red Bull az első vonórúd közepén helyezte el azt a mechanizmust, amivel állítani tudják az első tengelyen az autó hasmagasságát. Ezzel egyedül az autón dolgozó szerelők életét könnyíti meg a Red Bull, ők viszont biztosan megköszönik majd, hogy nem kell minden egyes apró beállításváltozásnál bebújniuk az autó alá.

Abból a szempontból szokatlan megoldásról van szó, hogy a McLaren egykori szerelője, Marc Priestley elmondása szerint Neweyt sosem érdekelte, hogy nekik mi a kényelmes, és ezt saját bőrén tapasztalta meg, amikor a radikális, ám végül a nagydíjhétvégére már el nem jutó 2003-as MP4-18-on dolgozott, ahol az egyik alsó lengőkart útját keresztezte az akkor még hatalmas bargeboard.