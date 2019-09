Red Bull: „Van négy versenyzőnk, Vettel nem releváns számunkra”

Úgy tűnik, a Red Bull hivatalos bejelentéséig állandóak maradnak a pletykák Sebastian Vettel ferraris távozásával és red bullos visszatérésével kapcsolatban, főleg azok után, hogy Monzában ismét hibázott és Charles Leclerc már előtte van a bajnokságban, aki Belgium után Olaszországban is nyert. 2010 óta nem volt példa arra, hogy egy ferraris nyerjen a legendás pályán, az akkor Fernando Alonsónak sikerült, aki adott esetben Vettel helyét vehetné át.

Mattia Binotto Monzában is elmondta, nem opció az, hogy Vettel az év végén távozzon, akinek a kontraktusa a következő szezonra is érvényes Maranellóva. Ugyanakkor már nem egy példát láthattunk arra, hogy egy szerződés igen könnyen felbontható, vagy semmisnek tekinthető. Természetesen még mindig téma Vettel red bullos reaktiválása, de Dr. Helmut Marko, a Red Bull Motorsport tanácsadója nem számol a némettel.

„Fogalmam sincs, hogy mi Vettel jövője. Volt néhány csodálatos évünk együtt, de négy versenyzőnk is van, szóval ő nem releváns számunkra.” - mondta az osztrák szakember a Speed Week kérdésére, reagálván az újabb pletykákra.

A Red Bullnál Max Verstappen a legfontosabb láncszem, aki mellett Pierre Gasly után Alexander Albon próbálkozhat és eddig sokkal meggyőzőbbnek is tűnik az újonc, mint a francia. Kérdés, hogy ez mire lesz elegendő hosszú távon, így adott esetben még Daniil Kvjat újabb visszatérése is lehetséges lehet.

„Alex jól illeszkedik a csapathoz és egy erős debütálást mutatott Belgiumban. Azt teszi, amit várunk tőle.” - tette hozzá Marko, aki megerősítette, hiába a thai vérvonal Albonnál, a döntést a csapat hozta meg, nem a tulajdonosi kör. „Ennek semmi köze nem volt a Red Bull thaiföldi tulajdonosaihoz. Ez soha nem volt téma. Ez csak rajtunk múlik.”

Marko röviden kitért Gaslyra is, akinek szerinte bizonyítania kell, hiszen a Toro Rosso párosa sem fix a következő évre, bár nehéz elképzelni, hogy változzon a felállás, maximum akkor, ha a Red Bull kívülről szerződtet valakit Verstappen mellé és Albon átveszi Gasly helyét, amivel a francia ülés nélkül maradna. Az osztrák annyit még elmondott, hogy az Amerikai Nagydíj után értékelik a lehetőségeiket, miközben később a japán Tsunoda is esélyes lehet, aki az F3-ban versenyez, de ott van Vips is, vagy Auer és O'Ward.

