Red Bull: túl „brutális” lett volna Perez dobogóját feláldozni a leggyorsabb körért

A mexikói a harmadik pozícióban haladt Austinban, miközben a leggyorsabb körért járó egy pontot éppen a második helyen haladó Hamilton birtokolta. Mivel az idei bajnoki csata annyira szoros Max Verstappen és mercedeses ellenfele között, ezért sokszor fordult már elő, hogy egymástól igyekeztek elvenni pontokat.

A Brit Nagydíjon például Perez éppen pontszerző helyen haladt, amikor a csapata arra utasította őt, hogy adja azt fel, és vegye el Hamiltontól a pluszpontot. Most vasárnap azonban nem voltak ilyen helyzetben, hiszen Charles Leclerc nem volt túl messze tőlük a negyedik helyen, így egy késői hívással odaadták volna a dobogót.

Egy olyan napon ráadásul, amikor a mexikói amúgy sem érezte jól magát, és még dehidratáltsággal is küzdött, mert nem működött az itatórendszere, a Red Bull is belátta, hogy túlságosan is nagy kérés lett volna a pódium feladása csak azért, hogy „ártsanak” Hamiltonnak.

Még több F1 hír: Binotto: Úgy döntöttünk, hogy nem megyünk rá a plusz egy pontra

„Brutális lett volna kihozni Checót, és elvenni tőle a dobogót” – válaszolta Christian Horner, amikor a Motorsport.com arról kérdezte őt, hogy miért nem mentek rá a leggyorsabb körre. „Leclerc nyilván túl közel volt mögöttünk. Összességében pedig a csapat számára is előnyösebb volt, ha befut a harmadik helyen. Szóval ezt is tettük.”

Perez mostani dobogója már egymás után a második volt, és éppen akkor jött, amikor a bikások is tudják, hogy milyen fontos szerepet játszhat a bajnoki küzdelemben. Horner szerint lenyűgöző volt, amit versenyzője elért Amerikában még a rosszulléte ellenére is, és jól mutatja, hogy már jobban érzi az RB16B-t.

„Ahogyan menedzselte a futamot, látszott, hogy kezd nőni az önbizalma. Most már egymás után a második viadalon állhat dobogóra. Most pedig jön a hazai versenye. Kezdi megtalálni a formáját, ami kulcsfontosságú számunkra ezen a ponton.”

Norris egy igazi káoszban találta magát a rajt után