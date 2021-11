Red Bull: Teljesen érthető, hogy a Mercedes most döntött a motorcsere mellett

A Mercedes pénteken az FP1 közben megerősítette a korábbi híreszteléseket, melyek szerint Lewis Hamilton autójában kicserélik a belső égésű motort, aminek eredményeképpen 5 rajthelyes büntetést kap a hétszeres világbajnok.

Mivel az időmérőre ma este fog sor kerülni, szombat este pedig a sprintkvalifikáció következik, Hamilton a sprint után kapja meg a büntetését, ami a vasárnapi versenyre fog vonatkozni.

Ennek köszönhetően Max Verstappen nagy lehetőség előtt áll, hogy tovább növelje a jelenleg 19 pontos előnyét az egyéni pontversenyben, a Red Bull pedig „fordíthat”: pillanatnyilag 1 egység a Mercedes fórja a konstruktőrök között.

A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner Hamilton büntetésének bejelentése után azt mondta, hogy ez számukra „nem változtat semmin”, és teljesen megérti, hogy miért Brazíliában döntött a motorcsere mellett a német istálló.

„Csak arra kell fókuszálnunk, hogy a lehető legjobb munkát végezzük. Ma az időjárás is bekavarhat, holnap jön a sprintfutam, vasárnap pedig a főfutam. Teljesen érthető, hogy a Mercedes stratégiailag most döntött a büntetés elfogadása mellett, amit vasárnapra kapnak majd.”

„Mi csak magunkra koncentrálunk, valamint arra, hogy a lehető legjobb munkát végezzük” – fogalmazott az osztrák istálló csapatfőnöke.

A Mercedes-motor megbízhatósága egyáltalán nem tökéletes, Valtteri Bottasnak már többször is be kellett vállalnia a büntetést motorcsere miatt, most pedig Hamilton sem úszta meg a dolgot.

A Red Bull ilyen szempontból valamivel jobban áll, ugyanis utoljára Verstappen kapott motorcsere miatt büntetést – erre Oroszországban került sor, Horner szerint pedig nem lesz szükségük újabb erőforráscserére a szezon folyamán.

„Ha minden a normális kerékvágásban megy tovább, akkor arra számítunk, hogy nem kell behelyeznünk újabb motort. Az év eleje óta felhasználtunk hármat, amelyből egyet elvesztettünk a silverstone-i balesetben, a szocsi motorcserével viszont újra jó formába kerültünk.”

„Tehát ha nem történik semmi rendkívüli, akkor végig tudjuk csinálni az idényt a már meglévő motorjainkkal” – zárta a Red Bull csapatfőnöke.

