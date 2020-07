Red Bull: Stratégiailag erősek voltunk, a Hondának részletes jelentést kell készítenie

A Red Bull Racing 0 ponttal zárta az Osztrák Nagydíjat, miután Max Verstappen a második helyről esett ki technikai hiba miatt, Alex Albon pedig a második helyért támadta Hamiltont, azonban kipördült, később pedig ő is technikai hiba miatt esett ki.

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnökét a verseny után a Honda fejlesztéseiről és a megbízhatóság a világbajnoki címért folyó harcban való szerepéről kérdezték Hornert.

Milyennek tartod a Honda fejlesztéseit a Mercedesszel összehasonlítva?

„Azt gondolom, hogy a Mercedes nagyon erősnek tűnik. A Honda hozott néhány kiváló fejlesztést, tehát most lesz pár napunk arra, hogy kiértékeljük az autók teljesítményét, a szárnyak szintjét és a leszorítóerő konfigurációját.”

Nagy szerepet játszhat a megbízhatóság a világbajnoki címért folyó harcban?

„Nos, ez nagy mértékben függ attól, hogy milyen hosszú lesz idén a bajnokság. Ha csak nyolc verseny lesz, akkor jelentős hatása lesz ennek, ha ennél több, akkor remélhetőleg nem lesz akkora hatása a dolognak.”

„Látjuk, hogy ezen a helyszínen meglehetősen agresszívak a kerékvetők, és talán ez a vibráció is okozott problémákat, de végül is a pálya és az ezzel járó kihívás mindenki számára ugyanolyan. A Hondának részletes jelentést kell készítenie arról, ami ma történt, de már el is kezdték a vizsgálataikat.”

Szükségetek van a versenynaptár hosszának ismeretére ahhoz, hogy megfelelő taktikát tudjatok alkalmazni?

„Nem igazán, egyszerűen arról van szó, hogy minden versenyre kupadöntőként kell tekinteni. Vasárnap is ezt tettük, és úgy érzem, hogy stratégiailag nagyon erősek tudtunk lenni. Mindkét autóval sikerült győzelmi pozícióba kerülnünk a verseny különböző pontjain, és a szezon további részében is ilyen lesz a hozzáállásunk.”